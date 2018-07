Nouvelle Audi Q3 : l’équipement technologique des A8, A7 et A6

Audi vient de dévoiler la seconde génération de son SUV compact, le nouveau Q3.

Avec plus de sept ans d’existence au catalogue, l’actuelle génération était l’un des modèles les plus anciens du constructeurs aux anneaux. Au programme, plus d’habitabilité, nouveau design, et nouvelles technologies dernier cri.

Plus grand et plus musclé

Le Q3 nouvelle génération se base sur la plateforme modulaire MQB du groupe VAG, offrant ainsi beaucoup plus d’espace à bord. Il prend 10 cm supplémentaire en longueur pour atteindre 4,49 mètres, mais propose désormais entre 530 à 675 litres de capacité de chargement, et bien d’espace aux places arrières.

Esthétiquement parlant, le Q3 reprend les canons esthétiques de la marque, et hérite notamment de la calandre Single Frame octogonale du très récent Q8, désormais caractéristique des SUV de la gamme Q chez Audi. On remarque aussi un profil bien plus musclé avec des passages de roue marqués, un arrière plus trapu aux optiques horizontales très effilées, plus dans l’air du temps. Un profil qui n’est pas sans rappeler son cousin de chez Volkswagen, le T-Roc.

Technologies numériques : l’héritage du haut de gamme

A bord, c’est un saut dans le temps. La planche de bord orientée vers le conducteur se veut résolument sportive et moderne, avec notamment des poignées de porte au design original et des éléments de contraste en Alcantara (en option).

Le Q3 s’équipe enfin du Virtual Cockpit (de 10, 25’’ de série ou 12, 3’ en option) et hérite du système d’info-divertissement des récents modèles haut de gamme de la marque, avec un écran tactile capacitif à retour haptique de 8,8 ou 10,1 pouces. Un système de son Bang & Olufsen Virtual 3D Sound de 15 haut-parleurs, ou encore l’éclairage d’ambiance multicolore feront partie du catalogue des options.

Mais ce n’est pas tout ce dont le Q3 hérite. Un armada (prévisible) d’aides à la conduite débarquent sur le SUV, avec notamment le système de conduite semi-autonome dans les embouteillages, le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif couplé au système de reconnaissance des panneaux de vitesse et au tracé de la route, mais aussi les caméras à 360°, le freinage anti-collision piétons et cyclistes, ou le stationnement semi-autonome amélioré désormais capable de sortir des places de parking. Encore une fois, la technologie descend du haut de gamme pour équiper de la même façon l’ensemble des modèles, progressivement.

Au lancement, Audi Q3 sera disponible avec des moteurs 4 cylindres, trois essence et un diesel. En essence, on aura le choix entre le 1.5L TFSI de 150 ch, ou le 2.0L TFSI proposé en 190 ch et 230 ch. En diesel, seul le 2.0L TDI de 190 ch sera proposé. Boite automatique double embrayage S-tronic à 7 rapport et transmission intégrale Quattro seront montés de série sur les motorisations les plus puissantes, et proposées en options sur les autres.