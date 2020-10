Nouvelle pépite du sport, Whoop lève 100M$ auprès de grands sportifs

La start-up américaine Whoop vient d’annoncer une levée de fond de plus de 100 millions de dollars. Basée à Boston, l’entreprise a annoncé que cet investissement allait permettre de développer de nouvelles technologies et de nouveaux logiciels propriétaires, mais également de permettre une plus grande expansion à l’échelle mondiale.

La start-up est spécialisée dans le monde du sport et propose un bracelet de fitness connecté qui apporte un suivi 24 h/24 de l’état de forme de l’utilisateur. Son fondateur, Wil Ahmed est diplômé de l’université d’Harvard ou il a travaillé notamment sur la récupération du corps après un long effort physique.

Un bracelet discret, mais performant

Et son bracelet se base sur les piliers de sa thèse, en mesurant de multiples facteurs il permet d’avoir une idée précise, constante, de l’état de santé du sportif. Aujourd’hui le bracelet est déjà grandement utilisé, notamment durant cette pandémie ou plus de milles d’entre eux ont été vendu au PGA, la fédération américaine de Golf. Rory McIlroy, golfeur ancien numéro un mondial à d’ailleurs participer à la levée de fonds.

Pour Will Ahmed, il était évident que la technologie allait évoluer pour s’intégrer de plus en plus à la vie courante. « Déjà en 2010 je savais que la technologie allait passer du bureau à nos poches et de nos poches à notre corps. » En ce sens, le bracelet de l’entreprise cherche à être le plus discret possible.

Le soutien de grands noms du sport US

Au cours de cette dernière levée de fonds, certains grands noms du sport américain sont revenus dont notamment celui de Kevin Durant, joueur de basket des Brooklyn Nets et figure de proue de la NBA depuis plusieurs saisons. D’autres superstars du sport chez l’Oncle Sam ont participé à cette levée de fonds dont Patrick Mahomes, quaterback des Kansas City Chiefs et champion du Super Bowl en 2019.

Aujourd’hui la start-up Whoop est estimée à plus 1,6 milliard de dollars. La dernière levée de fonds a été en grande partie réalisée par IVP, un fonds d’investissement qui a déjà capitalisé sur des entreprises comme Netflix, Slack, Snapchat, Twitter ou Uber. En tout l’entreprise a levé plus de 200 millions de dollars en 10 ans d’existence.