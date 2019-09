La nouvelle PS5 consommera moins d’énergie selon Sony

Elle devrait être lancée sur la seconde moitié de 2020, mais sa présentation pourrait d’ores et déjà être planifiée au 12 février prochain. Sony va effectivement remplacer sa PS4, qui fut pour sa part présentée le 15 novembre 2015, mais l’attente semble assez interminable pour les adeptes de la plateforme.

Mais que l’on se rassure, la date fatidique arrive, et pourrait bel et bien être planifiée au 12 février 2020. Un email de la branche marketing de Sony a été rendu public, dans lequel nous pouvions apprendre qu’un showcase serait prévu à cette date. Le calendrier semble convenir au lancement de la PS5.

Pour prendre leur mal en patience, les gamers pourront se rassurer : en approchant de la date fatidique, la PS5 continue à voir ses caractéristiques se préciser au fur et à mesure. Aujourd’hui, le PDG de Sony Interactive Entertainment vient de se livrer au sujet d’un point précis de la nouvelle console. La firme s’est engagée à rendre ses produits plus écologiques.

Les nouvelle PS5 dépenseront moins d’électricité

La nouvelle a été dévoilée dans le cadre de la présentation d’une initiative de la part de Sony, couvrant un nombre de mesures bien plus large au sujet de ses activités. « Playing for the Planet » vise à rendre l’univers du jeu vidéo plus écologique, et le développement de la nouvelle PS5 répondrait à cet objectif.

La nouvelle console de jeu vidéo serait ainsi développée avec des composants connectés sur le même substrat, permettant de ne pas faire augmenter la consommation d’énergie de la même façon que la hausse des performances de la machine. Pour pouvoir en arriver à une réduction, Sony a beaucoup travaillé sur le mode veille de sa nouvelle console, qui a été retravaillé pour de nouveau baisser la consommation, estimée à 0,5 W.

Autrement, Sony a profité de sa prise de parole pour expliquer que ses nouvelles techniques de production lui avait permis d’éviter l’émission de plus de 16 millions de tonnes d’émission de carbone, et que l’objectif pour ces dix prochaines années sera d’atteindre les 29 millions de tonnes économisées. Pour sa part, la réduction de consommation d’électricité de la PS5 devrait s’apparenter à ce qu’utilisent en moyenne 1000 foyers aux États-Unis, pour 1 million de joueurs sur console.