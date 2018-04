Les nouvelles lunettes de Snapchat se précisent

Snapchat préparerait de nouvelles lunettes connectées Spectacles. Et celles-ci viennent d’être mentionnées sur le site de la FCC, le régulateur américain des télécommunications.

Snapchat prévoit probablement de sortir de nouvelles lunettes Spectacles et si cela était déjà évoqué par plusieurs rumeurs, notre confrère Variety vient de découvrir des documents sur celles-ci sur le site de la FCC (le régulateur américain des télécommunications).

Les documents ne révèlent pas beaucoup d’informations sur ces lunettes (pas de photos, ni de manuel d’utilisation), mais ils corroborent au moins les précédentes rumeurs.

La première version des lunettes Spectacles a été lancée par Snap en 2016 (et est arrivée en Europe 2017). Celle-ci inclut une caméra et une liaison sans fil avec le smartphone de l’utilisateur, ce qui permet de publier sur Snapchat. Il s’agit donc d’un objet connecté spécialement conçu pour les utilisateurs du réseau social.

Le produit a bénéficié d’une bonne visibilité et a même causé quelques files d’attentes dans certaines villes californiennes (où Snapchat a vendu ses lunettes via des distributeurs automatiques éphémères).

Mais sur le long terme, il semblerait que Snap en ait vendu de moins en moins (et qu’il a avait prévu un stock excessif). En novembre 2017, les médias américains évoquaient un stock d’invendus d’une valeur de 40 millions de dollars.

Pour autant, Snapchat ne semble pas abandonner le hardware. D’ailleurs, selon certaines informations (non-officielles) Snapchat prévoirait de lancer deux types de lunettes : un modèle assez similaire au précédent mais avec une meilleure fiche technique, et un autre modèle plus développé avec une configuration en dual camera ainsi qu’un GPS qui sera vendu plus cher (vers les 300 dollars aux Etats-Unis).

Si Snapchat parvient à populariser ces lunettes, il s’agira d’une source de revenus substantielle qui réduira la dépendance de la société aux publicités.