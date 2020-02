Nvidia : la GeForce RTX 2080 Ti en édition limitée… Cyberpunk 2077 ?

La Nvidia GeForce RTX 2080 Ti en version Cyberpunk 2077 !

Dans quelques mois, il sera possible de mettre (enfin !) la main sur Cyberpunk 2077, le dernier-né de chez CD Projekt RED, qui a récemment été repoussé pour permettre aux équipes de livrer un jeu aussi polishé que possible. Aujourd’hui, Nvidia annonce la disponibilité d’une édition limitée de sa carte graphique RTX 2080 Ti, aux couleurs du jeu.

« Nous avons construit cette carte en symbole de la fidélité et du dévouement des fans de GeForce et de Cyberpunk 2077 dans le monde entier. Ils auront la possibilité de gagner l’une des 77 mises en jeu en participant à notre concours #RTXOn — tout ce qu’ils devront faire est de partager un message de bonne volonté et de positivité avec les amis qu’ils taguent. Moins de 200 unités ont été produites » explique Nvidia.

Des cartes graphiques collector… à gagner !

Une RTX 2080 Ti relookée à la sauce Cyberpunk 2077, avec une nouvelle finition jaune et le logo du jeu signé CD Projekt RED. Et bien sûr, le tout est enfermé dans une boîte Cyberpunk 2077 en édition spéciale, parfaite pour être exposé dans les étagères d’une collection digne de ce nom. Rappelons que le jeu Cyberpunk 2077 est attendu sur PC, Xbox One et PS4 au mois de septembre.

Bien sûr, il va sans dire que les spécifications de la Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition sont les mêmes que celles de la GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition. Pour participer, il suffit de « partager votre excitation » pour Cyberpunk 2077 à l’un(e) de vos contacts en commentaire (sur les pages Twitter, Instagram et Facebook de Nvidia) avec le hashtag #RTXOn.

Car oui, Cyberpunk 2077 profitera évidemment d’un mode raytracing sur PC, via une carte GeForce RTX. On attend maintenant de savoir si Cyberpunk 2077 est également en gestation sur PS5 et Xbox pour une sortie en 2021… ce qui pour certains ne fait pas l’ombre d’un doute. Affaire à suivre donc.