Nvidia lance son GeForce Now sur Android, avec la compatibilité RTX

GeForce Now aussi sur Android

Après sa gamme GeForce RTX en 2018, Nvidia profite de la nouvelle édition de la Gamescom pour annoncer l’arrivée de son service GeForce Now sur Android. Actuellement disponible uniquement sur PC, Mac et Shield TV, cette plateforme de jeux en streaming va donc prochainement débouler sur tous les terminaux Android. Le tout est proposé en test aux visiteurs de la Gamescom, mais ne sera pas lancé publiquement avant la fin de l’année 2019.

Nvidia profite de l’occasion pour évoquer les très nombreux services de jeux en streaming à venir : « Le cloud gaming a très largement été mis en avant cette année, mais nous profitons de la vue depuis le nuage depuis un certain temps déjà« . Nvidia annonce ainsi un total de 30 millions d’heures de jeu, à partir de plus de 1 000 jeux diffusés en streaming depuis les serveurs GeForce Now.

L’une des grandes forces de GeForce Now, c’est bien sûr la possibilité pour les détenteurs d’un PC un peu faiblard de profiter de jeux récents avec les graphismes poussés à fond (grâce à la puissance du cloud), sans oublier la compatibilité RTX. Cette dernière est actuellement en cours de déploiement au data center de Cologne. Selon Nvidia, GeForce Now permet déjà à plus d’un milliard de PC d’être « game ready« , et le parc de terminaux compatibles va littéralement exploser lors de la disponibilité du service sur Android.

Lancement prévu en fin d’année

Nvidia précise que lorsque GeForce Now sera disponible sur Android, ce dernier sera proposé en format beta. De cette manière, Nvidia continuera au fil des semaines d’optimiser l’expérience offerte par le service. Ce dernier précise également qu’il sera préférable d’opter pour une manette de jeu Bluetooth, puisque certains titres ne seront tout simplement pas jouables sur Android sans l’utilisation d’une manette.

A noter que ceux qui souhaitent tester en avant-première le service GeForce Now sur Android peuvent manifester leur intérêt en se rendant à cette adresse. Rappelons qu’un certain Microsoft va également dégainer prochainement son service de jeux en streaming xCloud, dont notre aperçu complet est à retrouver ici.