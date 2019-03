Office Depot condamné à verser 25 millions pour une arnaque aux antivirus

C’est dans un communiqué officiel de la Federal Trade Commission (une autorité de régulation américaine) que nous apprenons qu’Office Depot a accepté de verser 25 millions de dollars d’amende, à la suite de fausses analyses antivirus.

Les faits reprochés sont simples. Office Depot a utilisé pendant 7 ans (de 2009 à 2016) un logiciel baptisé PC Health Check qui prétend faire une recherche de virus sur les ordinateurs de clients. En réalité, le logiciel se basait uniquement sur les réponses des clients à une série de questions simples portant sur la vitesse de l’ordinateur, la présence de popup ou la récurrence des pannes. Il n’analysait en aucun cas l’état de santé du PC des clients.

En se basant uniquement sur les réponses données le logiciel déclarait si l’ordinateur était infecté, et ce même s’il ne l’était pas réellement. Office Depot facturait ensuite ses clients 300$ pour une réparation parfois inutile. La FTC précise que le logiciel a été utilisé jusqu’en 2016 par la marque, et que l’entreprise « aurait exercé des pressions sur les gérants et employés du magasin pour qu’ils réalisent des ventes à partir du logiciel« .

Autre information du communiqué, la société support.com qui commercialise le logiciel a aussi accepté de payer une amende de 10 millions de dollars. Les sommes perçues par la FTC seront reversées aux clients ayant subis un préjudice avec cette affaire.

Les logiciels antivirus sont nombreux, les scams aussi. Prenez donc bien le temps de votre informer avant de choisir votre d’antivirus.

NB : l’affaire ne concerne que les États-Unis, la société française du même nom n’est aucunement concernée.

Source