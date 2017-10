Oh mon dieu, le fromage de l’émoji hamburger de Google est trop bas !

Le sujet polémique de ce lundi et qui fait scandale sur les réseaux sociaux mérite bien un petit article. La firme de Mountain View a commis l’irréparable… le fromage de l’émoji hamburger de Google est placé trop bas, sous la viande ! Dans quel monde vit-on ? Google a donc décidé de tout laisser tomber pour corriger son émoji hamburger de toute urgence !

Au pays des hamburgers, s’il y a bien une chose avec laquelle on ne plaisante pas, c’est bien les fast-food car même virtuel, un hamburger, c’est un hamburger ! Google l’a appris à ses dépends après une pluie de critiques et de moqueries sur les réseaux sociaux, il faut dire que le géant américain a insulté la gastronomie américaine en mettant le fromage non pas sur la viande, mais en dessous du steak… Vous aussi vous êtes choqué ?

Le hamburger raté de Google ne plait pas aux internautes

Personne ne semble avoir travaillé chez Mac Donald’s dans l’équipe chargée de concevoir les émojis, car sinon il aurait su qu’on place toujours la tranche de cheddar au dessus du steak. Sundar Pichai, le PDG de Google, a même dû intervenir en personne pour calmer les esprits et a déclaré : « Nous lâcherons tous les projets en cours lundi prochain pour corriger cela 🙂 Si les gens s’accordent sur la bonne façon de faire un burger »

Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag — Sundar Pichai (@sundarpichai) October 29, 2017

Tout a débuté samedi lorsque Thomas Baekdal‏, un journaliste américain a tweeté: « Je pense que nous avons besoin d’avoir une discussion sur la façon dont l’emoji burger de Google place le fromage en bas du burger, alors qu’Apple le place au-dessus ». Il n’en fallait pas plus pour focaliser la foudre des internautes.

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc — Thomas Baekdal (@baekdal) October 28, 2017

Tous les géants du high-tech et du web ont leur propre recette du hamburger, voici un petit comparatif des différents émojis. Alors bientôt un autre « Hamburger Gate » car visiblement la question de la place de la salade n’est pas tranchée non plus ? :

Le débat a évidemment amené quelques polémiques pour rebondir sur l’actualité du Weekend et comme on peut le voir sur ce tweet certains ont noté les priorités de Google pour ce début de semaine, le hamburger est plus important que les défauts d’affichage du dernier Pixel 2 XL: