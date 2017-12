Les fans seront ravis. L’univers de Olive et Tom va faire son retour avec une nouvelle série animée qui sera lancée en avril 2018 à la télévision japonaise. Si on en croit la bande-annonce (en japonais), il s’agit à priori d’un retour aux sources. On vous dit tout.

Le Club Dorothée n’existe plus mais Olive et Tom fera son retour (à la télévision japonaise) dès l’an prochain. On vous en dit plus sur ce projet qui devrait ravir les fans !

Juste avant la Coupe du Monde 2018 en Russie

« Olive et Tom. Ils sont toujours en forme. Tom Olivier. Sont super entraînés. Tom Olivier. Ils sont venus pour gagner… » A moins d’avoir passés les 20 dernières années coupés de la civilisation, vous avez sans doute déjà entendu ces paroles. On vient sans doute même de vous mettre l’air de la chanson dans la tête ! La série Olive et Tom, diffusée en France grâce aux émissions Youpi ! L’école est finie sur la Cinq et le Club Dorothée sur TF1, fera son retour dès l’an prochain à la télévision japonaise.

Les personnages originaux, de Olivier Atton à Tomas Price en passant par Mark Landers ou Sedinho seront bien entendu au rendez-vous. La série qui commencera en avril 2018 reprendra l’histoire à ses origines mais avec un objectif final : la coupe du monde 2018 en Russie.

Olive et Tom, un univers très actif ces derniers temps

Il y a quelques semaines la série Olive et Tom était déjà au cœur des discussions avec l’annonce par le magazine Shonen Jump d’une collaboration pour le moins particulière. En effet Lionel Messi et Cristiano Ronaldo seraient en cours de négociation pour apparaître dans l’anime. On imagine qu’il s’agit de la même série, mais aucune confirmation n’a encore été donnée.

Le 5 décembre dernier, le jeu pour smartphones « Captain Tsubasa : Dream Team » a aussi été lancé en France. Disponible sur iOS et Android, il permet aux joueurs de revivre les scènes mémorables de la saga mais aussi de créer une « dream team » pour affronter d’autres joueurs en ligne. Les principaux personnages mais aussi leurs tirs spéciaux comme « le tir de la feuille morte » ou « le tir du tigre ». Après Pokémon, c’est une autre série qui connaît son « revival ».