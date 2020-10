Omni One : votre futur tapis de déplacement taillé pour la VR, par Virtuix

La marque Virtuix, dédiée à la réalité virtuelle, souhaite prochainement installer son tapis Omni One dans votre salon. En effet, si le dispositif était déjà disponible chez certains professionnels et autres salles d’arcade spécialisées, vous pourrez bientôt profiter pleinement de la VR grâce à cet imposant accessoire.

Un tapis Omni One pour profiter « à fond » de la VR

En effet, d’ici la mi-2021, Virtuix entend bien expédier les premiers exemplaires de Omni One à destination des particuliers. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit aucunement d’un tapis roulant ici, mais plutôt d’un tapis de déplacement doté d’une surface spécifique (de type « low friction ») qui permet à l’utilisateur de glisser sur la surface. Démonstration en vidéo ci-dessous.

De cette manière, il est possible de courir, de marcher ou encore de reculer sur Omni One… tout en restant sur place, géographiquement parlant. Mieux encore, le nouveau dispositif mis au point par Virtuix est muni d’un bras articulé, qui va venir agripper un gilet spécifique porté par le joueur. De cette manière, l’Omni One est en mesure de retranscrire d’autres mouvements, comme les sauts ou encore le simple fait de se mettre accroupi.

Evidemment, il faudra accepter d’installer cet imposant Omni One dans son salon (ou ailleurs), mais force est d’admettre que ce dernier devrait largement améliorer l’expérience VR, souvent dégradée par une installation pas forcément très adéquate. Outre l’espace nécessaire, Omni One nécessitera également de débloquer des fonds, puisque l’accessoire est annoncé au prix de 1 995 dollars tout de même.

A noter que l’Omni One sera livré avec un casque VR (encore à définir) et compatible au lancement avec une trentaine de jeux issus d’un Store dédié. Virtuix compte bien s’attirer quelques jeux signés des plus grands éditeurs tiers. L’Omni One fait actuellement partie d’une campagne de crowdfunding, avec toutefois un minimum de 1000 dollars à investir dans le projet, ce qui permettra de bénéficier d’une remise de 20% sur le prix final, ou de 40% si la somme est investie ces prochains jours.