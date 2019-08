Once Upon A Time in Hollywood réalise déjà un record pour Tarantino en un jour en France

C’est peut-être bien le gros film de cet été qui est énormément attendu par les passionnés de septième art. Le retour de Quentin Tarantino avec son neuvième film : Once Upon A Time in Hollywood. En vedette, deux monstres du cinéma américain avec Leonardo Di Caprio qui donne la réplique à Brad Pitt. Et bien, sans surprise, le carton est au rendez-vous dès le premier jour en France !

Once Upon A Time in Hollywood : Meilleur démarrage de Tarantino en France

C’est donc pas moins de 192 373 personnes qui se sont déplacées ce mercredi 14 août 2019 dans les quelque 683 salles françaises qui avaient l’autorisation de diffuser Once Upon A Time in Hollywood permettant à Quentin Tarantino de signer son meilleur premier jour au box-office français.

Avec ce joli score, Quentin Tarantino et Once Upon A Time in Hollywood surclassent l’ensemble des anciennes productions du cinéaste ! A commencer par Inglourious Basterds avec ses 165 414 entrées et Kill Bill Volume 2 et ses 137 264 entrées.

Once Upon A Time in Hollywood – 192 373 entrées en une journée Inglourious Basterds – 165 414 entrées en une journée Kill Bill Vol.2 – 137 264 entrées en une journée Django Unchained – 136 966 entrées en une journée Les Huits Salopards – 124 641 entrées en une journée Kill Bill – 95 439 entrées en une journée Pulp Fiction – 65 439 entrées en une journée Jackie Brown – 65 094 entrées en une journée Le Boulevard de la Mort – 32 268 entrées en une journée

La prochaine étape sera donc de battre l’ensemble de ses films désormais en termes d’entrées au total ! Et à ce petit jeu là, c’est Django Unchained qui culmine largement en tête.

Djanho Unchained – 4 319 012 d’entrées au total en France Inglourious Basterds – 2 866 173 d’entrées au total en France Pulp Fiction – 2 864 640 d’entrées au total en France Les Huits Salopards – 1 779 974 d’entrées au total en France Kill Bill – 1 779 690 d’entrées au total en France Kill Bill Vol.2 – 1 465 940 d’entrées au total en France Jackie Brown – 1 335 402 d’entrées au total en France Le Boulevard de la Mort – 627 459 d’entrées au total en France Reservoir Dogs – 310 398 d’entrées au total en France Once Upon A Time in Hollywood – 192 373 d’entrées au total en France

La série Netflix pour prolonger le succès ?

Il y’a une semaine, alors que le film se préparait à sortir dans les salles du monde entier, on apprenait par l’intermédiaire de Nicholas Hammond, un des comédiens du film qui interprète le rôle de Sam Wanamaker, que le film disposait d’une version longue qui serait en pour parler pour être adapté en série Netflix. Un coup de pub qui pourrait faire grandement augmenter la cote de popularité du film et être une bonne publicité pour ce dernier.