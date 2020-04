OnePlus 8 vs OnePlus 7T : comparatif et différences

Le OnePlus 7T présenté en septembre 2019 vient de se voir remplacé par le OnePlus 8. Il est le premier smartphone – avec son grand frère le OnePlus 8 Pro – à proposer une compatibilité 5G, et cette différence est certainement la plus importante à noter. En 2020, OnePlus est dans une continuité d’évolution, bien que le produit vienne d’autant plus se positionner sur le marché haut de gamme, reprenant presque la place de Huawei (handicapé par le manque d’accès aux services Google) sur le podium des marques de smartphones les plus qualitatives.

Dans cet article, vous allez pouvoir découvrir un comparatif des différences entre le OnePlus 8 et le OnePlus 7T. Le précédent modèle de OnePlus profite actuellement de ses quelques mois passés sur le marché pour commencer à devenir attractif financièrement. Comme chez Samsung, les produits OnePlus connaissent des prix dégressifs, et cela pourrait donc entraîner un dilemme chez les clients. Faut-il choisir le OnePlus 8 ou le OnePlus 7T ? Notre guide d’achat.

Comparatif : OnePlus 8 ou OnePlus 7T ?

Différences de design et dimensions

Avant de rentrer dans le comparatif des caractéristiques techniques des OnePlus 8 et OnePlus7T, parlons de leur design. Pour ce mois d’avril 2020, OnePlus revient avec un smartphone plus « sage », justifié par l’absence de module photo circulaire à l’arrière de l’appareil, au profil d’un module photo plus classique, à l’image de celui du précédent OnePlus 7 sorti un an plus tôt. Le smartphone récupère néanmoins le même traitement mat du OnePlus 7T, qui permet d’éviter les traces de doigt trop visibles comme cela peut-être le cas quand le smartphone est équipé d’une face arrière en verre.

Le nouveau OnePlus 8 propose des dimensions de 160.2 x 72.9 x 8.0 mm. En termes d’épaisseur, c’est presque équivalent au précédent OnePlus 7T. Mais pour la longueur et la largeur, le format du OnePlus 8 est plus compact, alors que son prédécesseur proposait des dimensions de 160.9 x 74.4 x 8.1 mm. De façon assez surprenante, l’aspect compact sera d’autant plus sensible une fois l’appareil en main tant OnePlus est arrivé à produire un smartphone 10 grammes moins lourd : le nouveau smartphone est proposé à 180 grammes contre 190 pour l’ancien.

Visuellement, la principale différence sur la face avant concerne l’emplacement de la caméra frontale. Le OnePlus 8 propose un poinçon situé dans le coin supérieur gauche, alors que le OnePlus 7T est le dernier smartphone de la gamme OnePlus à utiliser une encoche, bien que minuscule, en forme de goutte. Notons aussi le traitement des bords de l’écran, tout légèrement incurvés, et qui permettent au nouveau OnePlus 8 de disposer d’un écran rongeant davantage les bordures latérales que le OnePlus 7T le permet.

Taille et performance de l’écran

Difficile de trouver d’autres différences entre le OnePlus 8 et le OnePlus 7T sur la partie design, alors que les écrans des deux smartphones possèdent la même diagonale. En effet, le OnePlus 8 reprend la même dalle de 6,55 pouces, bien que l’écran possède un ratio plus grand sur la face avant grâce à la présence d’un poinçon pour intégrer le capteur selfie.

Néanmoins, OnePlus est petit à petit arrivé à se rapprocher de l’excellence dans le traitement de ses écrans. Un joli coup de pub a connu OnePlus quelques jours avant le lancement de son appareil. L’écran de son smartphone a été plébiscité par la critique de l’organisme de notation DisplayMate. Ce dernier a jugé que l’écran du nouveau OnePlus 8 était « le meilleur du marché ». Sa technologie AMOLED propose effectivement des prestations à la hauteur des attentes, et les couleurs affichées sont plutôt fidèles, au même titre que les contrastes et la luminosité (pic de luminosité à 1300 nits) pour une lisibilité totale même à l’extérieur. Autrement, un filtre de lumière bleu est également disponible, permettant de limiter à 40 % cette lumière nocive pour les yeux et les hormones du sommeil.

La qualité de l’écran du OnePlus 8 s’explique aussi par la présence d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui est devenu un argument marketing de taille sur le marché des smartphones. Le OnePlus 7T en profite également, mais comme vous allez pouvoir le découvrir plus bas, la batterie plus grosse du OnePlus 8 permettra de ne pas perdre en autonomie.

Coloris des OnePlus 8 et OnePlus 7T

Terminons cette partie sur le design pour évoquer les différents coloris proposés sur le traitement mat des appareils. Pour rappel, le OnePlus 7T se montre plus brillant, et ses coloris sont le Froster Silver (un gris à la fois mat et brillant) et le Glacier Blue. Sur les nouveaux OnePlus, un coloris de base fait son apparition : il s’agit d’un noir mat baptisé Onyx Black. Le gris est remplacé par un vert kaki baptisé Glacial Green et un « Ultramarine Blue » aux couleurs dégradées. Ces deux coloris sont proposés sur les versions les plus chères des configurations du OnePlus 8.

Comparatif des caractéristiques techniques

Snapdragon 865 vs Snapdragon 855+

Comme chaque année, OnePlus profite du mois de septembre pour mettre à jour ses smartphones présentés sur la première moitié de l’année. C’est de là que les appellations en « T » intègrent la gamme, et correspondent à des mises à jour, notamment sur la partie du processeur. En 2019, ce fut le cas avec le OnePlus 7T. Il profita de son lancement pour s’accaparer de la puce Snapdragon 855+ de l’américain Qualcomm, qui augmentaient les performances du smartphone de 15 % face au Snapdragon 855 classique équipant le OnePlus 7.

En 2020, OnePlus se tourne vers la 5G et se voit donc dans l’obligation d’équiper ses nouveaux OnePlus 8 et 8 Pro de la dernière puce en date de chez Qualcomm. Le OnePlus 8 intègre ainsi le SoC 865 et son modem 5G. L’absence de distinction entre les composants du OnePlus 8 Pro et du OnePlus 8 standard permet à ce dernier de pouvoir s’offrir les mêmes configurations, qui sont tout simplement les meilleures qui existent actuellement sur le marché de la téléphonie. Le OnePlus 8 peut donc être proposé en 12 Go de RAM, plutôt que les 8 Go de la version de base. Même chose pour le stockage interne en UFS 3.0. Il est disponible en 128 ou 256 Go. Pensez à bien choisir votre version, OnePlus ne propose toujours pas d’intégrer de port micro-SD dans son appareil.

Batterie et autonomie

Sur la partie autonomie, OnePlus semble s’être équipé en prévision de l’augmentation de la consommation des composants de son OnePlus 8. Le bond en avant est considérable, alors que la batterie passe de 3 800 mAh sur le OnePlus 7T. Déjà à l’époque, l’autonomie permettait de tenir largement une journée. Mais depuis que le OnePlus 8 est arrivé, l’accumulateur de son prédécesseur pourrait paraître minuscule. Désormais, le nouveau smartphone propose une batterie de 4 300 mAh. La journée sera totalement couverte par l’autonomie du smartphone, même si vous jouez à des jeux pendant des dizaines de minutes. À voir comment le smartphone se comportera quand le réseau 5G sera disponible. Il est certain en tout cas que cette autonomie conséquente ne sera pas de refus si vous configurez l’écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Pour recharger le nouveau OnePlus 8, un câble de charge ultra-rapide de 30W est proposé. Selon nos tests, il permet de passer de 1 à 50 % de batterie entre 16 et 25 minutes, ce qui est très pratique. Malheureusement, la compatibilité de recharge sans fil n’est toujours pas disponible. Elle vient d’apparaître dans la gamme avec le OnePlus 8 Pro, mais n’est pas disponible sur le OnePlus 8 classique. On se consolera avec l’arrivée d’une fonctionnalité de gestion intelligente de la recharge de la batterie, qui permet de ne pas accélérer la dégradation de sa durée de vie. En effet, si vous rechargez votre smartphone la nuit avec le chargeur de 30W, le smartphone stoppera automatiquement de charger avant les 100 %, et se servira des dernières minutes avant votre réveil pour récupérer l’énergie nécessaire pour commencer la journée avec l’intégralité de l’autonomie.

Appareil photo : OnePlus 8 ou OnePlus 7T ?

Malgré les mises à jour techniques et l’autonomie revue à la hausse, le OnePlus 8 déçoit un peu. Sur la partie photo, OnePlus a décidé de remplacer le capteur zoom 2x du OnePlus 7T contre un capteur macro. Selon les dires de la marque, les utilisateurs ne se souciaient guère de pouvoir réaliser des photos avec une focale plus longue, permettant de pouvoir capturer des détails se trouvant plus loin. En reste que sur la partie photo, les modules du OnePlus 7T semblent plus intéressants, alors que le précédent modèle proposait un triple capteurs.

On aurait apprécié que le nouveau OnePlus 8 puisse proposer le même capteur zoom du OnePlus 8 Pro, d’autant plus que sa focale permet désormais d’effectuer des zoom optiques 3x, ce qui se montre plus utile qu’un simple zoom optique 2x. Le reste des capteurs à l’affiche sont un module principal de 48 MP (développé par Sony) ainsi qu’un capteur ultra grand-angle de 16 MP (avec un angle de 116 degrés). Match nul enfin sur la face avant, alors que le OnePlus 8 récupère le même capteur de 16 MP que le OnePlus 7T.

Comparatif des prix entre le OnePlus 8 et le OnePlus 7T

Terminons ce comparatif sur les différences des OnePlus 7T et OnePlus 8 par la grille tarifaire des deux smartphones. Voilà certainement un point où le OnePlus 7T va pouvoir profiter de ses quelques mois de présence sur le marché. Depuis sa sortie, son prix est à la baisse, et les principaux e-commerçants français continuent à proposer des offres de bon plan régulièrement. À l’origine, le smartphone était vendu à partir de 599 euros, dans sa version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est désormais affiché sous les 500 euros.

De son côté, le OnePlus 8 accuse sa nouvelle compatibilité 5G par une hausse des prix. Le smartphone est lancé au prix conseillé de 699 €. Il devrait très certainement être régressif au fur et à mesure des mois. Notre conseil : opter pour le OnePlus 8 et ses différentes mises à jour, mais attendre les premières offres moins chères. D’autant plus que pour l’heure, la connectivité 5G n’est pas encore disponible en France.

Conclusion : OnePlus 8 ou OnePlus 7T ?

Comme nous venons de le dire, le OnePlus 7T dire l’avantage de ses prix à la baisse, du fait que le smartphone soit plus ancien. Néanmoins, l’arrivée de la 5G chez OnePlus pourrait être l’occasion d’investir dans un smartphone pour du long terme, avec une compatibilité avec le nouveau réseau qui arrive. Connaissant OnePlus, l’appareil devrait bien durer dans le temps. D’autant plus qu’avec son énorme accumulateur, vous pourrez avoir une autonomie de plus d’une journée au quotidien.

On appréciera surtout l’écran (Gorilla Glass 6 contre Gorilla Glass 5 sur le 7T) et le nouveau traitement mat du smartphone, qui signent à eux deux une sensation de qualité à la hauteur dans la prise en main du smartphone. Pour le reste, la question sera peut-être de savoir si le OnePlus 8 Pro ne vaut pas plus le coup pour votre investissement, alors qu’il dispose de la recharge sans fil et d’un écran de 120 Hz. Pour vous aiguiller dans votre choix, nous vous proposons notre comparatif OnePlus 8 vs OnePlus 8 Pro.