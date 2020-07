OnePlus 8T : un nouveau processeur et une nouvelle version d’Android ?

Maintenant que le OnePlus Nord est disponible sur le marché, les fans de OnePlus attendent la sortie des prochains modèles, le OnePlus 8T et le OnePlus 8T Pro. Il s’agira des successeurs du OnePlus 7T et du OnePlus 7T Pro présentés en 2019, et probablement de versions améliorées des modèles sortis par le constructeur au premier semestre.

Pour le moment, OnePlus n’a pas encore évoqué ces deux appareils. Cependant, des rumeurs sur ceux-ci circulent déjà sur la toile. Dans un article publié cette semaine, nos confrères de Phonearena.com relaient par exemple une info selon laquelle un nouveau smartphone OnePlus, qui pourrait être le OnePlus 8T ou le OnePlus 8T Pro, a été repéré sur la base de données de Geekbench. Et d’après le site, les données obtenues sur cette base de données corroborent les infos selon lesquelles le OnePlus 8T et le OnePlus 8T Pro devraient utiliser le nouveau processeur Snapdragon 865 Plus de Qualcomm. Le Snapdragon 865 Plus est un processeur sensiblement plus performant que le Snapdragon 865 qui est utilisé par le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro.

Bien entendu, pour le moment, cela n’est pas officiel. Mais il serait tout à fait logique que OnePlus utilise le Snapdragon 865 Plus sur le OnePlus 8T et le OnePlus 8T Pro. En effet, en 2019, le constructeur avait utilisé des processeurs différents pour les modèles sortis au premier semestre, et ceux sortis au second semestre.

Des améliorations mineures par rapport au OnePlus 8 et au OnePlus 8 Pro ?

En plus de ce nouveau processeur pour le OnePlus 8T et le OnePlus 8T Pro, par rapport aux modèles sortis en début d’année, d’autres améliorations seraient prévues. Des sources évoquent la possibilité que le OnePlus 8T ait une caméra principale de 64 mégapixels à la place du capteur de 48 mégapixels du OnePlus 8. Ce modèle pourrait également être doté d’une technologie de recharge rapide plus performante.

Sinon, si OnePlus sort le OnePlus 8T et le OnePlus 8T Pro en octobre ou en novembre, il est fort probable que ces smartphones soient lancés avec Android 11 puisque cette nouvelle mouture du système d’exploitation sera déjà disponible. Et pour rappel, OnePlus fait partie des marques qui participent aux tests en beta d’Android 11 avec Google.