OnePlus 9 : quelqu’un a essayé de vendre un prototype sur eBay à prix d’or

Après la présentation du processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, qui équipera les concurrents de l’iPhone 12, la marque OnePlus a confirmé que son prochain porte-étendard, le OnePlus 9, utilisera ce composant. Cependant, la présentation officielle du OnePlus 9 ne se fera probablement pas avant plusieurs mois.

Et en attendant, de nombreuses fuites et rumeurs circulent déjà au sujet de cet appareil. Récemment, quelqu’un aurait même mis en vente un prototype sur le site eBay.

C’est ce qu’indiquent plusieurs médias, dont le site Android Authority. Le prototype mis en vente semble être le même appareil que celui qui a récemment fuité (via le site Phone Arena). Et le vendeur a averti sur la page eBay que le client achète ce prototype à ses risques et périls, puisque OnePlus peut désactiver son prototype à distance ou même engager des poursuites.

Here's a prototype of the OnePlus 9 5G. These images come from an eBay seller/listing that seems to be the same source that gave live images to @PhoneArena recently.

eBay listing: https://t.co/YSOx3IrfEf

Archive: https://t.co/P094gF342S

H/T @Deadman_Android pic.twitter.com/LBcu3lvwQw

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 26, 2020