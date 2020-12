À quelques jours de son lancement, le Galaxy S21 n’a déjà plus aucun secret pour nous

L’époque de la culture du secret est semble-t-il définitivement révolue. Samsung ne dira pas le contraire. Alors que les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra sont attendus pour le 14 janvier prochain, le site WinFuture révèle tout ce que l’on ne savait pas des futurs smartphones haut de gamme de Samsung.

Désormais, les Galaxy S21 et S21 Plus n’ont plus aucun secret pour nous. On se consolera avec le Galaxy S21 Ultra qui garde pour le moment quelques mystères.

Galaxy S21 et S21 Plus : les prix définitifs révélés

La première information capitale concerne le prix des futurs smartphones haut de gamme de Samsung. Comme les premières rumeurs le laissaient présager, Samsung tablerait sur un positionnement comparable à celui de 2020. Ainsi, le Galaxy S21 serait proposé au prix de 849 euros. Le Galaxy S21 Plus, lui, serait commercialisé à partir de 1049 euros.

WinFuture ne mentionne pas le Galaxy S21 Ultra. Mais les précédentes rumeurs évoquent un tarif (très élevé) de 1349 euros comme le Galaxy S20 Ultra.

Un écran dont Samsung a le secret

Côté écran, Samsung jouera ses classiques. Le Galaxy S21 et le Galaxy S21 Plus seraient tous deux équipés d’une dalle plate Dynamic AMOLED Infinity-O (avec poinçon central). La première afficherait une diagonale de 6,2 pouces, la seconde de 6,7 pouces.

Toutes deux seraient recouvertes d’un verre de protection Gorilla Victus ultra-résistant de Corning et afficheraient les contenus avec une définition Full HD. Les deux écrans se distingueraient par un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Fiche technique des Galaxy S21 et S21 Plus

Sous le capot, les Galaxy S21 et S21 Plus embarqueraient bien le processeur Exynos 2100 en Europe (Qualcomm Snapdragon 888 aux Etats-Unis). Il s’accompagnerait de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sur les modèles de base. Des versions 256 Go seraient également disponibles.

Le Galaxy S21 renfermerait une batterie de 4000 mAh et le S21 Plus de 4800 mAh. Tous deux seraient compatibles avec le trio magique recharge rapide/sans fil/inversée. Notez qu’à l’instar d’Apple, Samsung ne fournirait plus de chargeur dans la boîte. Enfin, les S21 et S21 Plus seraient compatibles NFC, Bluetooth 5.0 et WiFi 6.

Appareil photo : Samsung voit triple

Pas de grosses surprises non plus du côté de l’appareil photo. WinFuture confirme les précédentes rumeurs, aussi les Galaxy S21 et S21 Plus intègreraient un triple capteur photo.

Il se composerait d’un grand-angle (capteur de 12 Mpx), d’un ultra grand-angle (capteur de 12 Mpx) et d’un téléobjectif (capteur de 64 Mpx). À l’avant, un capteur de 10 Mpx serait chargé d’immortaliser vos plus beaux selfies.

Côté vidéo, les deux modèles seraient capables de filmer en 8K à 30 im/s, en 4K à 60 im/s et en Full HD jusqu’à 240 im/s.

Il ne fait aucun doute que d’autres rumeurs viendront étoffer celles partagées par WinFuture. À l’heure où nous écrivons ces lignes, les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra n’ont hélas plus grand chose à cacher.