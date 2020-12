OnePlus 9 : ses caractéristiques techniques risquent de vous décevoir

Difficile dans un marché mondialisé de faire perdurer la culture du secret. OnePlus ne dira pas le contraire. Alors que le OnePlus 9, son prochain smartphone haut de gamme, est attendu pour la fin du premier trimestre 2021, de nombreuses informations ont été diffusées sur la toile.

Le site Phonearena a même publié des photographies d’un modèle de pré-production. Si son design est plus basique que la version finale, il met en lumière les principaux choix esthétiques du constructeur et donne une idée très claire de ce à quoi ressemblera le OnePlus 9.

Si l’on en croit les photos publiées par Phonearena, le OnePlus 9 ne bouleversera pas les codes du constructeur. À l’avant, OnePlus opterait toujours pour un écran plat poinçonné, comme celui du OnePlus 8T. À l’arrière, on retrouverait une coque en verre dépoli avec des lignes très similaires aux modèles de 2020.

Les caractéristiques techniques du OnePlus 9 en fuite

Phonearena accompagne ces photographies d’un bon paquet d’informations techniques. Sans grande surprise, le OnePlus 9 devrait bien embarquer le processeur Snapdragon 888 annoncé il y a quelques jours par Qualcomm. Il s’accompagnerait de 8 ou 12 Go de RAM selon les versions et intègrerait 128 Go de stockage au minimum. Le tout tournerait sous Android 11 avec la surcouche Oxygen OS en Europe.

OnePlus miserait toujours sur une dalle Fluid AMOLED avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran du OnePlus 9 afficherait une diagonale de 6,55 pouces.

Côté photo, pas de grands changements non plus par rapport au OnePlus 8T. Le OnePlus 9 hériterait du même module principal composé d’un capteur de 48 Mpx. Il s’accompagnerait d’un objectif ultra grand-angle avec capteur de 16 Mpx. Les photos et les informations de Phonearena ne mentionnent pas d’autres capteurs.

Néanmoins, les clichés révèlent la présence de la mention Ultrashot sur le module photo. Les habitués de OnePlus ont déjà entendu parler de ce terme marketing faisant allusion au traitement numérique des photos. Il inclut notamment le HDR 10+ ou encore le mode Super Resolution.

Le OnePlus 9 ne devant arriver que courant mars 2021, d’autres informations devraient fuiter dans les semaines et mois à venir. Pour l’heure, on peut s’attendre à une simple mise à jour du OnePlus 8T. Une stratégie qui tend à se répéter chez OnePlus. Stratégie qui, d’ailleurs, paraît de plus en plus floue aux yeux des consommateurs.

OnePlus a multiplié les modèles ces derniers mois notamment avec le lancement de la gamme Nord. Un tournant important puisque l’entreprise se contentait auparavant de deux sorties par an uniquement sur le segment haut de gamme.