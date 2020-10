OnePlus confirme l’arrivée imminente d’une montre connectée

Actuellement, Apple domine le marché des montres connectées avec l’Apple Watch. Mais petit à petit, de nouveaux concurrents chinois arrivent. Actuellement, Xiaomi, Oppo et Realme proposent déjà des montres rivales de l’Apple Watch qui utilisent le système d’exploitation Wear OS.

Bientôt, il y aura également une smartwatch OnePlus. Cela fait un moment que les rumeurs évoquent le développement de cette montre. Et cette semaine, dans un tweet, OnePlus a quasiment confirmé que celle-ci arrive prochainement.

« De plus en plus de choses arrivent dans l’écosystème OnePlus. C’est juste une question de temps », lit-on dans un teaser publié par la marque sur Twitter. Attaché à ce message, OnePlus partage un croquis d’une montre qu’il avait dévoilé en 2016. À l’époque, le constructeur avait déjà songé à lancer une montre connectée, mais a abandonné ce projet.

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It's just a matter of time 🧐#UltraStopsAtNothing pic.twitter.com/yPG4gfaBx3 — OnePlus India (@OnePlus_IN) October 14, 2020

Sinon, l’image suggère également que contrairement aux montres d’Oppo, de Xiaomi et de Realme, celle de OnePlus pourrait avoir un écran circulaire. Cela pourrait faire le bonheur des fans d’Android nostalgiques de la montre Moto 360 de Motorola.

En tout cas, avec une montre connectée, OnePlus proposera un écosystème encore plus complet. Actuellement, cette marque propose déjà des écouteurs sans fil et des télévisions en plus des smartphones.

D’ailleurs, cette année, OnePlus a également lancé un smartphone milieu de gamme, le OnePlus Nord. Alors que les porte-étendards de l’entreprise montent en gamme, et deviennent plus chers, le OnePlus Nord cible ceux qui recherchent un smartphone plus abordable, mais de qualité.

Une présentation le 26 octobre ?

OnePlus vient de lever le voile sur le OnePlus 8T. Cependant, des rumeurs suggèrent qu’un autre événement serait déjà prévu, le 26 octobre, pour présenter deux autres smartphones.

Il s’agirait de deux appareils abordables de la série Nord, le OnePlus Nord N100 et le OnePlus Nord N10 5G, dont les prix seraient inférieurs à celui du OnePlus Nord. Le N10 5G utiliserait un processeur Snapdragon 690, tandis que le N100 utiliserait un Snapdragon 460 (et devrait être très abordable).

Bien entendu, pour le moment, ces informations sont à considérer avec une extrême prudence. Mais si la marque chinoise a effectivement prévu une présentation le 26 octobre, il est toujours possible que sa montre connectée soit aussi présentée à cette date.

En tout cas, on a droit à un mois d’octobre riche en nouveautés. En effet, Apple, de son côté, vient de lever le voile sur ses iPhone 12 (ses premiers smartphones 5G) et sur le nouvel HomePod mini. Huawei devrait aussi prochainement présenter ses smartphones de la série Mate 40.

Un marché en plein boom

En tout cas, OnePlus a raison de se lancer, enfin dans les montres connectées. En effet, la catégorie à laquelle ces montres appartiennent, les wearables, sont actuellement en pleine croissance. Une étude indique d’ailleurs que si les ventes de smartphones vont baisser cette année à cause de la COVID-19, celles des wearables (ou accessoires connectés à porter sur soi) continuera de croitre.

Sinon, pour rappel, en 2019, Google a annoncé l’acquisition de Fitbit, un spécialiste des bracelets fitness. Mais pour le moment, le deal n’a pas encore été finalisé puisqu’il doit attendre le feu vert de plusieurs régulateurs, dont la Commission Européenne.