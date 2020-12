OnePlus n’a pas encore abandonné son projet de montre connectée

Cette année, OnePlus a décidé de lancer une nouvelle série d’appareils milieu de gamme, ce qui lui permet de couvrir tous les segments du marché. En plus de cela, la marque chinoise propose également des télévisions ainsi que des écouteurs sans fil, concurrents des AirPods. En revanche, contrairement à ses concurrents, OnePlus ne propose pas encore de montre connectée.

Pourtant, celui-ci s’est toujours intéressé à cette catégorie. D’ailleurs, en 2015, OnePlus avait déjà l’intention de lancer une montre, avant d’abandonner ce projet. Et cette année, la marque semble à nouveau développer une montre.

Au mois d’octobre, celle-ci avait même publié un teaser.

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It's just a matter of time🧐 pic.twitter.com/r6RIILU8AQ — OnePlus (@oneplus) October 14, 2020

Et récemment, lors d’une interview publiée par le magazine Imput, le patron de OnePlus, Pete Lau, a décidé d’évoquer ce projet de montre connectée. Celui-ci n’a pas vraiment évoqué le lancement d’un produit. En revanche, Lau a révélé que OnePlus collabore actuellement avec Google pour améliorer le système d’exploitation Wear OS.

« Wear OS a certainement de la place pour s’améliorer », a déclaré Lau. « Ce que nous essayons de faire, c’est de travailler avec Google pour essayer d’améliorer la connectivité entre l’écosystème Wear OS, Android TV et les smartphones Android afin de créer cette capacité pour une meilleure interopérabilité des appareils dans les écosystèmes. Cela a également été considéré de manière très positive du côté de Google, c’est donc la direction que nous essayons de développer, mais nous ne pouvons pas en dire plus à ce sujet pour le moment. »

Pour Imput Magazine, étant donné que OnePlus a fait un teasing au dernier trimestre 2020, il serait logique que la marque lance sa première montre connectée en 2021.

OnePlus n’est toujours pas convaincu par les smartphones pliables

Concernant les smartphones pliables, OnePlus ne semble toujours pas intéressé. Pour rappel, lors du CES 2020, Pete Lau avait expliqué à un média qu’il estimait que les smartphones pliables n’offrent pas assez d’avantages pour les utilisateurs. Il avait aussi évoqué un souci de qualité : les traces de pliure qui pouvaient apparaitre sur les appareils.

Aujourd’hui, OnePlus ne dit pas qu’il ne lancera jamais de smartphones pliables. Cependant, il évoque un autre inconvénient qu’on trouve sur les modèles actuellement disponibles sur le marché : les apps et les logiciels qui ne sont pas optimisés pour ce type d’appareil.

Pete Lau indique que OnePlus garde un œil attentif sur l’industrie des smartphones pliables et sur les apps, ainsi que sur la capacité de ces apps à exploiter les écrans pliables. Ces critères sont pris en compte par la marque pour évaluer la possibilité d’une entrée sur le marché des smartphones pliables.

En d’autres termes, OnePlus lancera un smartphone pliable lorsque certains inconvénients techniques disparaîtront et lorsque l’écosystème Android sera mieux adapté à ce type d’appareil.

En tout cas, l’année prochaine, il devrait y avoir plus de smartphones pliables sur le marché. En effet, d’après les rumeurs, Xiaomi, Google, Oppo et Vivo auraient l’intention de lancer leurs premiers smartphones pliables au second semestre. De son côté, Samsung pourrait lancer en tout quatre modèles. Et récemment, dans un billet de blog, le patron de la division mobile du géant coréen a évoqué des produits qui seront plus accessibles (avec des prix moins élevés).