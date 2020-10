OnePlus Nord : deux autres smartphones abordables présentés dès ce mois d’octobre ?

Cette année, OnePlus s’est lancé dans le marché des smartphones milieu de gamme. Ses porte-étendards montent en gamme et deviennent plus proches des modèles comme le Galaxy S20 ou le Galaxy Note 20, que ce soit au niveau des caractéristiques ou des prix. Pour ceux qui recherchent un smartphone plus abordable, mais performant et de bonne qualité, OnePlus propose aujourd’hui le OnePlus Nord qu’il a lancé au mois d’aout.

Mais ce smartphone, disponible à moins de 500 euros, n’est que le premier modèle d’une série d’appareils abordables. Et visiblement, les deux prochains OnePlus Nord seront dévoilés dès ce mois d’octobre. C’est du moins ce qu’indique @OneLeaks, l’une des sources de « fuites » les plus relayées par les médias, dans un article.

D’après celui-ci, OnePlus présenterait un modèle appelé OnePlus Nord N10 5G, et un autre modèle appelé OnePlus Nord N100, le 26 octobre. OneLeaks précise également que la présentation de ces deux nouveaux smartphones, et celle du OnePlus 8T, ne se feront pas à la même date. Malheureusement, cette source ne donne pas d’info sur les caractéristiques des deux nouveaux appareils milieu de gamme de OnePlus.

Cependant, d’après de précédentes rumeurs, l’un de ces modèles pourrait utiliser un processeur Snapdragon 690, une puce Qualcomm qui a justement été conçue pour les smartphones abordables, mais prenants en charge la 5G. Et l’autre smartphone pourrait utiliser le processeur Snapdragon 460, un composant peu coûteux qui devrait permettre à l’appareil d’avoir un prix très abordable.

Deux nouveaux smartphones abordables par OnePlus ?

Le OnePlus Nord N10 5G pourrait coûter près de 400 dollars aux États-Unis tandis que le OnePlus Nord 100 pourrait coûter près de 200 dollars. Mais bien entendu, pour le moment, ces informations ne sont pas encore officielles et elles doivent de ce fait être considérées avec beaucoup de prudence.

En tout cas, ce qui est clair, c’est que OnePlus a décidé de proposer une offre plus diversifiée alors qu’auparavant, il ne se focalisait que sur quelques modèles par année.

« Le lancement de la gamme OnePlus Nord marque le début d’un nouveau chapitre passionnant pour OnePlus. Nous continuerons de créer des produits haut de gamme à la pointe de la technologie pour nos utilisateurs, mais nous sommes maintenant extrêmement fiers de partager l’expérience OnePlus à plus d’utilisateurs grâce à cette nouvelle gamme de produits. L’esprit Never Settle, centré sur le partage des meilleures technologies avec le monde, nous pousse, encore une fois, à sortir de notre zone de confort », expliquait Pete Lau, co-fondateur et CEO de OnePlus, au mois de juin.

Actuellement, certains médias évoquent aussi l’existence d’une variante américaine et d’une variante indienne du OnePlus Nord que la marque a lancé en Europe au mois d’août.