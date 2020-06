C’est officiel, le smartphone abordable de OnePlus arrive bientôt en Europe

Cela fait plusieurs semaines que les médias relaient régulièrement des rumeurs concernant le OnePlus Z, un smartphone milieu de gamme que la marque chinoise pourrait lancer au mois de juillet. En mai, Pete Lau, fondateur et CEO de OnePlus, avait annoncé que l’entreprise va de nouveau proposer des smartphones abordables. Et cette semaine, c’est quasiment officiel : le smartphone abordable de OnePlus arrive bientôt et il sera disponible en Europe.

Dans un billet publié sur son blog, cette semaine, OnePlus réexplique qu’il souhaite proposer un produit pour ceux qui recherchent des smartphones de qualité premium, mais dont les prix ne sont pas trop élevés. « Comme nous l’avons toujours fait lorsque nous essayons quelque chose de nouveau, nous allons commencer relativement petits avec cette nouvelle gamme de produits en l’introduisant d’abord en Europe et en Inde. Mais ne vous inquiétez pas, nous cherchons également à apporter des smartphones plus abordables en Amérique du Nord dans un proche avenir », indique aussi la firme. Le billet n’évoque pas la date de lancement. Cependant, celui-ci inclut un lien qui pointe vers le compte Instagram « onepluslitezthing », via lequel OnePlus fait le teasing de son prochain smartphone abordable. Et l’une des publications de ce compte suggère que la présentation se fera bien au mois de juillet.

Le retour aux sources de OnePlus ?

Pour rappel, OnePlus s’est fait une place sur le marché des smartphones grâce à ses tueurs de haut de gamme, des smartphones performants et de bonnes qualités qui coûtent deux fois moins cher que les appareils premium des marques comme Apple ou Samsung. Mais petit à petit, OnePlus a opéré une montée en gamme. Et les appareils qu’il a lancés au premier semestre, le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, sont de véritables haut de gamme dont les fiches techniques sont comparables à celles des appareils comme le Galaxy S20 ou le Huawei P40. Mais cela signifie aussi que les prix des smartphones OnePlus sont aujourd’hui assez élevés.

Avec le OnePlus Z, OnePlus devrait renouer avec la stratégie qu’il a adoptée à ses débuts. Et actuellement, des rumeurs suggèrent que ce modèle devrait coûter moins cher que l’iPhone SE 2020, l’iPhone milieu de gamme qu’Apple a lancé au premier semestre.