OnePlus s’apprête à lancer ses premiers (vrais) écouteurs sans fil

À moins que vous n’ayez pas suivi l’actualité tech pendant plusieurs semaines, vous devez certainement déjà savoir que OnePlus va dévoiler un nouveau smartphone, ce mois de juillet : le OnePlus Nord. Il s’agit d’un modèle abordable, plus abordable que le OnePlus 8, qui permettra à la marque d’être présente sur le marché des appareils milieu de gamme. OnePlus a déjà indiqué que la présentation du Nord se fera le 21 juillet, via un événement qui sera diffusé via une application de réalité augmentée sur Android et iPhone.

Des rumeurs ont également indiqué que OnePlus pourrait profiter de cet événement pour présenter ses premiers écouteurs sans fil. Et aujourd’hui, c’est officiel. Cette semaine, la marque nous fait en effet savoir que ce nouveau produit, appelé OnePlus Buds, sera aussi présenté le 21 juillet.

« Avec les nouveaux OnePlus Buds, nous élargissons encore notre gamme de produits qui offrent à nos utilisateurs une expérience sans compromis », a déclaré Pete Lau, fondateur et CEO de OnePlus. « Nos utilisateurs recherchent la bonne combinaison d’une excellente qualité sonore, d’une connectivité sans fil dans un produit facile à utiliser. C’est exactement ce qu’offriront les tout nouveaux écouteurs sans fil OnePlus Buds. »

Pour rappel, OnePlus propose déjà des écouteurs Bluetooth, les OnePlus Bullets Wireless. Cependant, si la connexion se fait via Bluetooth, il y a un fil qui relie les deux écouteurs. En revanche, les nouveaux écouteurs OnePlus Buds seront de vrais écouteurs sans fil, comme les AirPods ou les AirPods Pro d’Apple.

Pour le moment, de nombreuses informations concernant ces écouteurs ne sont pas encore connues. Par exemple, on n’a aucune idée des prix de ceux-ci. Et si OnePlus évoque la qualité sonore, celui-ci n’évoque pas de réduction de bruits.

Des informations sur le OnePlus Nord ont déjà été dévoilées

En ce qui concerne le OnePlus Nord, en revanche, de nombreuses informations ont déjà été dévoilées par la marque chinoise, en attendant la présentation officielle. L’appareil a déjà fait une apparition dans une vidéo publicitaire, et on sait également que celui-ci sera équipé du processeur Snapdragon 765G de Qualcomm, qui a été conçu pour les modèles milieu de gamme, mais qui a de bonnes performances. Le OnePlus Nord sera disponible en Europe et en Inde et son prix sera inférieur à 500 euros.