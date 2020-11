OneWeb relance son projet d’internet par satellite : à quel prix ?

Après des mois très difficiles, OneWeb revient au premier rang de l’actualité avec de bonnes nouvelles. Pour son activité et sa santé économique, le gouvernement anglais et le géant de la communication indien, Bharti Global, ont décidé d’injecter un demi-milliard de dollars chacun pour sauver le fleuron britannique du « new space ».

Le projet de OneWeb est simple : connecter le monde à internet par satellite. Une idée qui n’a rien de nouveau, Elon Musk développe le projet Starlink depuis 2015. La solution de l’entrepreneur américain est d’ailleurs bien plus avancée que son concurrent anglais, en lançant il y a plus d’un mois sa première offre de connexion aux États-Unis.

OneWeb espère faire la même chose. Autrement dit, de déployer sa propre flotte de satellite (près de 3 000 en tout) pour connecter le monde à internet depuis l’espace. Aujourd’hui, 74 cubsat (des petits satellites) de l’entreprise sont déjà en orbite basse au-dessus de nos têtes. Mais les ambitions grandissantes des nouveaux propriétaires de OneWeb poussent la firme à accélérer son rythme.

Avant même la fin de l’année, un premier lancement devrait avoir lieu, pour ajouter 36 satellites supplémentaires à la constellation britannique. La firme espère pouvoir proposer une première offre de connexion par satellite dans le courant de l’année 2021. Un calendrier très ambitieux, obligatoire au vu du niveau affiché par la concurrence.

SpaceX loin devant

Les exigences du calendrier sont révélatrices de la concurrence sur le marché. OneWeb n’est pas la seule entreprise à vouloir déployer une constellation de satellites et si le projet Starlink est le plus avancé et le plus médiatisé, Amazon avance également sur Kuiper, un projet du nom de la ceinture d’astéroïdes à l’extrémité de notre système solaire.

Le vol du 17 décembre ne sera qu’une première étape pour OneWeb si l’entreprise veut pouvoir proposer une offre intéressante. L’expérience de SpaceX avec Starlink n’est pas au beau fixe et ses 8000 satellites opérationnels ne donnent pas satisfaction de l’installation. Le nombre d’engins placés autour de la planète continuera à grandir, avec déjà 12 000 satellites supplémentaires annoncés. De quoi mettre – déjà – à mal OneWeb, qui n’est autorisée qu’à propulser 2000 appareils en orbite dans son calendrier pour les deux prochaines années…

La pollution spatiale : l’enjeu oublié

Aujourd’hui 700 000 objets de plus d’un centimètre flottent autour de notre planète bleue. Le risque de collision est grand. À une vitesse de 28 000 km/h, il pourrait y avoir de très lourdes conséquences. Il suffit de jeter un oeil à la Station spatiale internationale, premièrement, qui continue de moduler sans cesse ses trajectoires à l’approche de débris sur son chemin. L’ISS n’est pas réellement en danger mais continue de mesurer à quel point l’espace se frotte à problème à en devenir : la pollution spatiale.

Un danger pour eux-même

À saturer l’orbite basse terrestre, les conséquences pourraient avant tout toucher ces satellites proposant une offre d’internet par l’espace. Si plusieurs d’entre-eux venaient à être percuté par un débris, les conséquences dans l’espace comme sur Terre pourrait être désastreuse.

Le danger de la pollution spatiale est bien réel. Il doit être pris au sérieux par les agences spatiales nationales et supranationales. Si l’idée de connecter le monde à internet par satellite est séduisante. Il faut aussi qu’elle soit sûre, ce qui aujourd’hui, loin d’être le cas.