Ils ont trouvé le moyen de publier un tweet de 35 000 caractères

Si vous pensez que 280 caractères, c’est trop, alors le tweet de 35 000 caractères pourrait vous donner la nausée. Deux utilisateurs de la plateforme de microblogging, @Timrasett et @HackneyYT, ont trouvé un moyen d’en poster un.

Le message, publié par ce weekend le compte de @Timrasett, commençait par : « Les gens ! @Timrasett et @HackneyYT peuvent dépasser la limite du nombre de caractères ! Vous ne nous croyez pas ? Voici une preuve de près de 35 000 caractères […] ».

Ce texte est ensuite suivi d’une chaine de caractères qui ne semble avoir aucun sens. Mais la chaîne est formatée comme une URL, avec une première partie qui a la structure d’un nom de domaine .cc.

Bien entendu, Twitter a déjà supprimé le tweet. Mais pour ceux qui veulent voir à quoi une publication de 35 000 caractères ressemble, il est encore possible de voir une copie sur le site d’Internet Archive (vous verrez que des tweets aussi longs, ce n’est vraiment pas une bonne idée).

De son côté, la plateforme a indiqué à Gizmodo que des mesures ont déjà été prises pour que cela ne se reproduise plus.

Et quant aux auteurs du tweet de 35 000 caractères, leurs comptes ont été suspendus puis rétablis par Twitter. L’un des auteurs s’excuse d’ailleurs dans un autre tweet et explique que le but était simplement de montrer qu’il est facile de « cracker » Twitter.