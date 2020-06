Opel Mokka : une nouvelle version 100% électrique (de 136 ch)

Le constructeur allemand Opel dévoile la deuxième génération de son Mokka, un modèle qui se veut renouvelé, et surtout capable de rouler en mode électrique. Un Opel Mokka légèrement plus court que la génération précédente, qui se veut également le premier modèle à afficher le futur visage de la marque et la nouvelle génération de planche de bord entièrement numérique : nouvelle identité Opel Vizor à l’avant, et interface numérique Opel Pure Panel dans l’habitacle.

Le nouvel Opel Mokka aussi en version électrique

Ainsi, pour la première fois dans l’histoire d’Opel, le nouveau Mokka sera disponible, au lancement, en version 100% électrique. Sous le capot, on retrouve un moteur (électrique donc) de 100 kW, soit 136 ch, pour 260 Nm de couple. La vitesse de pointe est limitée à 150 km/h, et l’ensemble est animé par une batterie de 50 kWh. Opel promet un rechargement rapide en 100 kW, et une autonomie (en mode de conduite Normal) de 320 km environ. « Un maximum d’électrique, un plein d’énergie et l’absence d’émission : voici la recette du nouvel Opel Mokka » selon le constructeur.

A bord, on retrouve le Pure Panel, qui reprend les choix stylistiques de l’Opel Vizor, et qui se caractérise par deux grands écrans de 10″ et 12″ qui accueillent les occupants. L’écran central est tourné vers le conducteur et les ouïes d’aération sont repoussées à l’arrière-plan afin de favoriser une expérience ciblée.

A cela s’ajoute un écran multimédia de 7 ou 10″ selon la version choisie, compatibles Apple CarPlay et Android Auto. Sur la console centrale, un plateau permet d’accueillir les smartphones des occupants, avec bien sûr la possibilité de recharger ces derniers via la recharge par induction.

Pour le patron d’Opel, Michael Lohscheller : « Le nouveau Mokka est un véhicule sur lequel on se retourne, et il va changer la façon dont on perçoit notre marque. Il incarne à la perfection les valeurs de la marque de la manière la plus progressiste qui soit. C’est la première Opel dont la propulsion est électrique dès son lancement sur le marché, la preuve indéniable qu’Opel passe à l’électrique. »

Le début de la commercialisation interviendra à partir de la fin de l’été 2020 et la disponibilité en concessions se fera à partir du début 2021. Evidemment, le nouvel Opel Mokka sera aussi disponible en version essence et diesel.