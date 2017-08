Opera retire son application Opera Max. Grâce à la compression, celle-ci permettait d’économiser des données lorsqu’on utilise les autres applications. La société indique qu’elle va se focaliser sur ses navigateurs ainsi que sur de nouveaux produits.

Opera annonce la fin d’Opera Max, son application de compression de données sur Android. En 2014, la société lançait cette application afin de permettre aux utilisateurs de l’OS de Google de consommer moins de données lorsqu’ils regardent des vidéos, visitent des sites web ou utilisent d’autres applications.

Opera Max était très utile pour ceux qui doivent gérer un forfait limité et elle était également intéressante pour ceux qui vivent dans les pays émergents. D’un côté, il y a l’économie de data, mais Opera Max permettait aussi de se connecter plus rapidement grâce à la compression.

Selon les chiffres du Play Store, Opera Max a été téléchargé entre 10 millions et 50 millions de fois. De nombreux constructeurs ont également décidé de préinstaller cette application sur leurs mobiles.

Pour justifier sa décision, Opera explique : « Le produit avait une proposition de valeur sensiblement différente de celle de nos produits de navigateur et représentait une orientation différente pour Opera. Nous nous concentrons donc sur nos navigateurs et les autres services à venir ».

Une autre hypothèse est que les forfaits proposés par les opérateurs mobiles sont désormais plus avantageux. Et par conséquent, Opera Max ne serait plus aussi pertinent qu’il y a trois ans, lorsqu’il a été lancé sur Android.

Opera Max ne sera plus mis à jour et ne sera plus disponible sur le Google Play Store. Quant à ceux qui ont déjà installé l’application, ils pourront continuer à utiliser celle-ci pendant un moment, mais ils devront s’attendre à ce qu’Opera annonce la fin du support plus tard.