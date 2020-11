Oppo imagine des smartphones pliables qui se plient de plusieurs façons

Petit à petit, les smartphones pliables gagent du terrain. Cette année, Motorola a lancé son premier appareil, avec un design qui rappelle les téléphones à clapet des années 2000. Samsung, de son côté, a déjà lancé quatre smartphones pliables.

Mais pour le moment, tous les smartphones pliables disponibles sur le marché se plient en deux. Il s’agit soit d’hybrides smartphone/tablette comme le Galaxy Fold, soit d’appareils inspirés des téléphones à clapet comme le Galaxy Z Fold 2 et le Motorola Razr.

La marque Oppo, cependant, imagine déjà des smartphones pliables avec des designs plus originaux. Comme l’a découvert Android Authority, la marque chinoise a déposé plusieurs demandes de brevets décrivant des smartphones pliables avec plus de deux charnières et qui proposent aussi plus de deux modes.

Les dessins ci-dessous (qui décrivent quatre appareils différents) ont été publiés sur le site de l’office japonais des brevets et nous donnent une idée des designs que les ingénieurs d’Oppo ont imaginés.

Par exemple, le premier dessin décrit un smartphone pliable avec deux charnières et qui peut être fermé complètement, ou partiellement.

Les ingénieurs d’Oppo ont aussi imaginé un appareil qui peut prendre un format ultra compact lorsqu’il est plié en trois.

Sinon, Oppo a aussi imaginé des appareils avec une hauteur très importante lorsqu’ils sont complètement dépliés.

Bien entendu, le fait qu’Oppo ait des brevets pour ces designs ne signifie pas que la marque va nécessairement lancer ces smartphones très originaux. Et comme les smartphones pliables avec des designs plus simples ont parfois des problèmes de durabilité, on imagine mal un constructeur s’aventurer dans des modèles plus complexes, pour le moment.

Cependant, lorsque les smartphones pliables seront plus abordables et quand leurs écrans seront plus robustes, Oppo pourrait très bien s’inspirer de l’un de ces brevets pour un modèle commercial.

De nouveaux constructeurs devraient se lancer en 2021

Actuellement, seuls quelques constructeurs, dont Samsung, Huawei et Motorola, proposent des smartphones pliables. Cependant, les rumeurs suggèrent que d’autres constructeurs vont se lancer en 2021.

Par exemple, des documents « fuité » ont indiqué que Google pourrait lancer son premier smartphone pliable l’année prochaine, en même temps que le Pixel 6 et le Pixel 6 XL. Et Xiaomi, qui a déjà montré un prototype de smartphone pliable qui se plie en trois, pourrait également lancer un modèle en 2021.

Par ailleurs, le fait qu’Oppo s’intéresse aux smartphones pliables suppose que cette marque chinoise pourrait aussi s’ajouter à la liste. Et comme celle-ci est aujourd’hui reconnue pour ses smartphones avec des designs innovants, on s’attend à ce qu’elle trouve un moyen de distinguer son premier smartphone pliable de ceux de ses concurrents.

Mais on notera que tous les constructeurs ne semblent pas intéressés par les smartphones pliables. LG, par exemple, pourrait directement passer aux smartphones à écrans enroulables. C’est ce qui est suggéré par un indice laissé par l’entreprise coréenne lors de la présentation du LG Wing.

Et des rumeurs indiquent que le premier smartphone à écran enroulable de LG pourrait être lancé dès 2021.