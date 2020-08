Orange veut booster sa transformation IT avec l’aide de Google Cloud

Orange n’est pas peu fier d’annoncer avoir scellé un partenariat avec Google Cloud, pour accélérer la transformation IT du groupe, et développer de nouveaux services, en particulier en matière d’edge computing. Orange envisage notamment de créer une plateforme d’analyse des données et d’apprentissage automatisé de nouvelle génération, s’appuyant sur les technologies de Google

Orange et Google sont sur un Cloud

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Google apportera son savoir-faire en matière de technologies avancées dans le cloud, ses outils d’analyse de données et d’IA, tandis que le groupe Orange mettra à profit son expertise en matière de services technologiques et de communications, ainsi que son infrastructure de réseau international.

Bien sûr, le partenariat travaillera également sur le développement des futurs services d’edge computing dans le cadre de l’arrivée des réseaux 5G en Europe et de l’intégration de plus en plus forte du cloud dans les réseaux.

Un laboratoire d’innovation est également dans les tuyaux, pour contribuer au développement de nouvelles solutions industrielles basées sur les données et l’IA à destination de l’ensemble de l’écosystème 5G et edge. Un centre proposera de son côté des formations sur les services de données, d’IA et cloud à plusieurs milliers de salariés d’Orange.

Selon les deux groupes : « Cet accord contribuera à l’objectif d’Orange tel que défini dans le plan stratégique Engage 2025 qui vise à placer l’IA et les données au cœur de l’amélioration de son efficacité opérationnelle et de l’expérience client. » Rappelons qu’un autre géant français s’est récemment associé à Google Cloud, à savoir le constructeur automobile Renault.

Pour Stéphane Richard, PDG d’Orange : « Google et Orange sont des partenaires de longue date et, comme Google poursuit actuellement ses investissements en Europe, et notamment en France, pour développer de nouveaux centres de données, c’est le moment idéal pour travailler ensemble sur de nouveaux services et opportunités sur les marchés français et européen. »