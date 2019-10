L’OS de Huawei ne remplacera finalement pas Android avant des années

Lorsque les relations entre Huawei et les USA ont commencé à se complexifier, la marque chinoise a rapidement annoncé qu’elle travaillait sur un OS dont la finalité était de remplacer celui de Google. Pour rappel, les complications ont commencé que les États-Unis ont ordonné à la firme américaine de mettre fin à la licence Android du constructeur chinois.

Huawei admet qu’il faudra du temps pour concurrencer Android

À l’annonce de l’OS, Huawei a d’abord expliqué que son OS pourrait être disponible dès cette année, laissant à supposer que le chinois n’aurait bientôt plus besoin d’Android. Par la suite, ce dernier a officialisé HarmonyOS à l’occasion d’un événement qui a eu lieu il y a trois mois. Lors de cette présentation, la marque précisait déjà que l’OS en question serait un plan B pouvant la dépanner si les relations avec Google et les USA continuaient à être aussi mauvaises.

Richard Yu, patron de la division pour les produits grand public de Huawei, indiquait : « Si nous ne pouvons plus l’utiliser (Android) à l’avenir, nous pouvons immédiatement passer à HarmonyOS ». Il évoquait alors le début de l’année 2020.

Sauf que Huawei semble revenir sur ces déclarations. Joy Tan, vice-présidente des affaires publiques de Huawei US, s’est exprimée auprès du Financial Times en indiquant que le remplacement d’Android par l’OS de la marque pourrait prendre des années. La dirigeante a déclaré : « Oui, nous devons trouver des solutions de rechange pour cet écosystème, mais il faudra un certain temps pour le construire. Il y a tellement d’utilisateurs d’Android en Europe et en Asie du Sud-Est, et ils sont tellement habitués à ces applications Google sur les téléphones Android ».

Rappelons que Huawei a levé le voile sur le Mate 30 et le Mate 30 Pro il y a quelques semaines, deux smartphones qui fonctionnent avec la version open source d’Android. Ceux-ci n’utilisent aucun service du Play Store et aucune application Google.