Oscars 2020 : 24 nominations pour Netflix… mais seulement 2 statuettes

Deux Oscars seulement pour Netflix…

C’est cette nuit que s’est déroulée la très attendue cérémonie des Oscars version 2020. Outre les sacres (attendus) de Joaquin Phoenix (dans Joker) et Brad Pitt (dans Once Upon a Time in Hollywood), c’est le film Parasite qui a largement dominé les débats, avec notamment l’oscar du meilleur film, du meilleur scénario, du meilleur film international et du meilleur réalisateur.

Outre les longs-métrages « classiques« , cette cérémonie des Oscars 2020 avait également réservé une place de choix à Netflix, avec pas moins de 24 nominations au total. Toutefois, au terme de la cérémonie, les acteurs de la plateforme Netflix avaient de quoi faire grise mine, puisque le groupe a récolté seulement 2 statuettes…

En effet, si The Irishman, le film de Martin Scorsese, était pressenti pour recevoir quelques statuettes, ce dernier est finalement reparti bredouille… Rappelons que le film était présent dans pas moins de dix catégories, dont meilleur réalisateur et meilleur film.

C’est Laura Dern (l’inoubliable Dr.Ellie Sattler dans Jurassic Park) qui a remporté l’oscar de meilleur actrice dans un second rôle pour sa performance dans Marriage Story. Un film qui pouvait prétendre à un total de six statuettes. L’autre oscar revenant à Netflix est à mettre au crédit de American Factory, dans la catégorie Meilleur Documentaire. Un documentaire dans lequel est impliqué le couple Obama.

Joker, 1917 et les français à la peine…

Outre Netflix, d’autres films ont particulièrement peiné durant ces Oscars 2020, avec notamment Joker, qui remporte seulement 2 statuettes sur un total de 11 possibles, tout comme 1917 qui, malgré un total de 10 nominations, repart finalement avec 3 statuettes purement techniques, à savoir celles de la meilleure photo, du meilleur mixage son et des meilleurs effets visuels.

Enfin, côté français, malgré 5 nominations au total, l’académie des Oscars a finalement décidé de ne récompenser aucun contenu « made in France » cette année…