Osmo Pocket pas cher : où l’acheter au meilleur prix en 2019 ?

Alors que DJI s’est longtemps concentré sur les drones, la marque chinoise a depuis développé une série de caméras autonomes. L’une des dernières en date, la Osmo Pocket, a un format assez unique : elle est montée sur un gimball que l’on tient dans la main (et par ailleurs, elle tient dans une poche), et elle est disponible depuis le milieu du mois de décembre 2018. Dès lors, où acheter la DJI Osmo Pocket pas cher et au meilleur prix en 2019 ?

Le fabricant chinois DJI a dévoilé sa nouvelle Osmo Pocket en grandes pompes à New York lors d’une conférence réservée aux journalistes. Ce nouveau format d’action cam n’avait jamais été vu jusque-là, et permet ainsi à la marque de se distinguer de son éternel rival GoPro, ainsi que des autres fabricants chinois de second plan. Face à l’engouement, plusieurs marchands ont été victimes de ruptures de stock : nous ne pouvons donc que vous conseiller d’acheter la Osmo Pocket pas cher au meilleur prix, et surtout au plus vite.

Une action cam d’un nouveau genre

Avant de venir aux marchands et au meilleur prix pour acheter la Osmo Pocket pas cher, intéressons-nous d’abord aux caractéristiques techniques de la petite caméra. Alors que les action cam ont jusqu’à présent toutes repris le format rectangulaires qui a longtemps régné, la DJI Osmo Pocket prend la forme d’une petite caméra placée au bout d’un manche qui se tient en main.

Et ce n’est pas parce qu’elle est de petite taille (15 cm de haut pour 200 grammes) qu’elle n’est pas performance : elle filme en 4K à 60 fps (comme la GoPro Hero 7 Black par exemple), et elle est surtout équipée d’un stabilisateur à faire pâlir toute la concurrence. La qualité des images est vraiment impressionnante grâce à ce système de stabilisation que DJI avait déjà mis à l’honneur dans son Osmo Mobile ou dans ses drones Mavic Air.

La caméra Osmo Pocket pas cher est idéale pour ceux qui aiment filmer des situations de tous les jours (type vlog) parce qu’elle s’active très rapidement (3 secondes) et qu’elle se transporte facilement partout. La prise en main est simple, la stabilisation exceptionnelle – ce qui rend l’expérience de son utilisateur très agréable. Si vous avez l’intention de faire des vidéos type vlog, acheter une Osmo Pocket – pas cher et au meilleur prix – est donc un choix raisonnable. A noter que l’action cam est aussi équipée de deux microphones qui permettent de capter le son tout en enlevant un maximum le bruit autour.

Avant d’acheter la Osmo Pocket, notre test en vidéo :

Au delà d’avoir un hardware qui est exceptionnel, la Osmo Pocket est également équipée du software qui a largement contribué au succès des produits DJI. Par exemple, il y a les modes ActiveTrack ou FaceTrack qui permettent de centrer le sujet au milieu de l’image, avec toujours la stabilisation. Evidemment, il y a aussi des modes comme le time lapse ou le format panorama qui permettent de créer des effets sympathiques.

Si l’Osmo Pocket est équipée d’un écran sur le manche, il est aussi possible d’utiliser le système d’appairage à un smartphone (via Lightning ou USB-C) avec un aimant. Il est ainsi possible de visualiser directement ce qui est filmé par l’action cam directement sur l’écran de son téléphone, ce qui permet d’avoir un plus bel aperçu.

Où acheter l’Osmo Pocket pas cher, à quel prix ?

A l’origine, la DJI Osmo Pocket était disponible au prix de 359€, ce qui est toujours le cas sur le site officiel du fabricant. Mais depuis, on peut retrouver quelques petites remises chez certains marchands en ligne pour obtenir la Osmo Pocket pas cher. Elles sont toujours très ponctuelles, et elles sont surtout très limitées. Si vous voyez donc un tarif qui vous plait, n’hésitez pas à acheter l’Osmo Pocket au plus vite pour ne pas être déçu.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau des meilleurs prix sur la Osmo Pocket pas cher ci-dessus, les marchands Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty référencent tous la dernière action cam du fabricant haut de gamme chinois DJI. Ces prix sont mis à jour en temps réel, vous pouvez donc visualiser quelles sont les meilleures offres chez tous ces marchands en ligne.