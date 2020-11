Où acheter le nouveau pack Nintendo Switch Lite et Animal Crossing New Horizons ?

Disponible depuis septembre 2019, la Nintendo Switch Lite est considérée comme l’une des meilleures consoles portables jamais créées par Nintendo. Une console que nous avons notée 8,5/10 dans nos colonnes et qui représente un joli petit succès pour la firme de Kyoto.

Proposée à un prix conseillé de 199,99€, elle propose toute la technologie de la Switch dans une version uniquement portable qui permet de séduire de nombreux joueurs qui ne sont pas intéressés par le côté « hybride » de la machine avec un coût nettement plus avantageux.

Disposant d’une meilleure autonomie (pour la batterie) cette console a déjà trouvée preneur chez plus de 10,3 millions de joueurs en seulement un an. Une belle contribution aux 68,3 millions de Nintendo Switch vendues depuis mars 2017.

Pour prolonger le succès de sa console pour les fêtes de fin d’année, Nintendo propose de nouveaux packs. Si la Switch « normale » propose une nouvelle console collector aux couleurs de Fortnite, la Switch Lite à le droit à deux nouveaux packs pour cette fin d’année avec le jeu événement de l’année : Animal Crossing New Horizons.

Le premier pack est donc une Nintendo Switch Lite couleur Corail. Cette dernière est proposée avec le jeu Animal Crossing au prix de 244,99€. Pour ce prix-là, vous aurez le droit à : Une console Nintendo Switch Lite Corail

Un code de téléchargement pour le jeu Animal Crossing New Horizons

Le second pack est donc une Nintendo Switch Lite couleur Turquoise. Cette dernière est proposée avec le jeu Animal Crossing au prix de 244,99€. Pour ce prix-là, vous aurez le droit à : Une console Nintendo Switch Lite Turquoise

Un code de téléchargement pour le jeu Animal Crossing New Horizons

Véritable succès, Animal Crossing New Horizons est le plus gros succès de l’année sur la nouvelle console de Nintendo. Le jeu a réussi à devenir en seulement quelques mois le second jeu le plus vendu de la console (depuis mars 2017). Un excellent titre qui accompagnera parfaitement vos longues soirées d’hiver !