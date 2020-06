Où acheter le Samsung Galaxy A41 au meilleur prix ? Le guide 2020

Samsung fait partie des leaders du marché des smartphones abordables, grâce à sa gamme de Galaxy A. Situé entre le Galaxy A20e et le Galaxy A50, le Galaxy A40 faisait partie des principales propositions en France pour ceux cherchant à acheter un smartphone pas cher, et au meilleur rapport qualité/prix. En 2020, la firme sud-coréenne a choisi de mettre à jour son produit en présentant le Galaxy A41. Il est commercialisé en France depuis début juin, pour un prix situé sous la barre des 300 euros, et susceptible d’être très sensible aux différents bons plans disponibles chez les principaux commerçants.

Pour 2020, le Galaxy A41 a amélioré plusieurs des caractéristiques de son prédécesseur, pour continuer à concurrencer les marques chinoises telles que Xiaomi, qui sortent elles aussi des smartphones très compétitifs. On appréciera toutefois le soin que Samsung semble davantage apporter à ses appareils pas chers, grâce à son savoir-faire acquis sur sa gamme de Galaxy S, le haut de gamme de la marque. Au programme, un triple module photo permet d’intégrer un objectif ultra grand-angle, l’écran de 6,1 pouces est de technologie AMOLED, ce qui est remarquable pour un marché habitué aux écrans LCD.

Pour notre guide d’achat 2020 du Samsung Galaxy A41, nous vous avons recensé les meilleurs prix pour acheter le Galaxy A41 pas cher et au meilleur prix. Chaque jour, le tableau comparatif des meilleurs prix ci-dessus vous montre quels sont les bons plans du moment et quelles sont les réductions sur le Galaxy A41. Traditionnellement, le prix conseillé de départ est dégressif au fil du temps, et il devient de plus en plus facile de trouver un Galaxy A41 pas cher et au meilleur prix en 2020. Sans plus tarder, découvrez ci-dessous notre guide d’achat Samsung Galaxy A41.

Guide d’achat Samsung Galaxy A41

Pourquoi acheter un Galaxy A41 en 2020 ?

Pour débuter notre guide d’achat, nous allons nous pencher sur les meilleures caractéristiques et avantages que propose le Samsung Galaxy A41. En 2020, les smartphones se sont beaucoup démocratisés en France, mais la course aux meilleures technologies n’anime pas le coeur de tous les consommateurs. Certains cherchent à pouvoir profiter des meilleurs avantages pour des éléments importants du smartphone, et non gadget. Samsung l’a bien compris en mettant l’accent sur l’écran, l’appareil photo et l’autonomie.

Un écran AMOLED, gage de qualité

Le premier point à aborder donc concerne l’écran. Samsung a choisi de laisser de côté la technologie LCD vieillissante et moins qualitative que les technologies d’affichage à LED. Grâce à ses acquis, la marque a donc pu intégrer une dalle de 6,1 pouces à la résolution 2400 x 1080 pixels Full HD+ en Super AMOLED. Les couleurs sont plus fidèles, les noirs sont totalement noir, et la sensation d’une meilleure définition est bien présente.

Une batterie plus grosse

C’était un point qui avait un peu déçu les clients du Galaxy A40 : la batterie du smartphone ne proposait pas une autonomie suffisante pour être plus intéressante que le Galaxy A20e, son petit frère. En 2020, Samsung a rétabli la hiérarchie dans la gamme et le nouveau Galaxy A41 passe à un accumulateur de 3500 mAh. Grâce à son processeur MediaTel Helio P65 qui n’est pas très énergivore, le smartphone sera plus autonome. De toute façon, les technologies progressent et Samsung n’a pas hésité à livrer son smartphone avec un câble de 15 W, une recharge rapide qui permet de récupérer la totalité de la capacité de la batterie très rapidement.

Nouveaux capteurs photo

Le troisième millésime de la gamme de Galaxy A (après les Galaxy A51 et A71) se dote d’un nouveau module photo. Sur sa partie dorsale, le bloc comporte trois objectifs, qui permettront de réaliser tout un tas de clichés satisfaisant pour des scènes suffisamment exposées. Le capteur principal de 48 MP est épaulé par un ultra grand-angle de 8 MP. Le troisième module, qui loge un capteur de profondeur, permet quant à lui de réaliser des photos avec le mode portrait.

À l’avant, l’encoche sous la forme d’une goutte d’eau est toujours présente, et profite à Samsung pour y loger un capteur selfie de 25 MP.

Où acheter un Samsung Galaxy A41, quel prix ?

Venons-en à la partie la plus importante de cet article : où acheter le Samsung Galaxy A41 au meilleur prix ? Rentrons désormais dans le vif du sujet, et comparons les différents sites français pour trouver le meilleur prix pour le Samsung Galaxy A41 pas cher. Comme à notre habitude, nous vous proposons un tableau récapitulatif des meilleurs tarifs, en actualisant en live les potentiels bons plans proposés par les e-commerçants.

Acheter le Samsung Galaxy A41 le moins cher

Pour son prix, le Galaxy A41 le moins cher profite des caractéristiques et des avantages mentionnés ci-dessus, tout en ajoutant un espace de stockage interne de 64 Go et une mémoire vive de 4 Go. Le smartphone est disponible sous plusieurs coloris, comprenant du noir, gris, rouge et bleu. Le smartphone est disponible au prix conseillé de 299 €, et le meilleur prix du Samsung Galaxy A41 est de 250,00 €.

Meilleur prix Samsung Galaxy A41 pas cher :

Comme vous pouvez le découvrir ci-dessus, à l’heure actuelle le meilleur prix du Samsung Galaxy A41 est de 250,00 €. Nous tenons à vous signaler que dans la gamme des Galaxy A, les smartphones sont sujets à des baisses significatives de leurs prix au fil du temps. Entre les bons plans proposés par les e-commerçants et le plus naturellement dégressif du produit, le Samsung Galaxy A41 Pro deviendra moins cher au fil des mois.