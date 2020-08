Où acheter le Sony A7S III au meilleur prix ? Guide

Il aura fallu attendre cinq ans avant que Sony renouvelle sa gamme d’hybrides plein format à destination des vidéastes. Voici le nouveau Sony Alpha 7S III (A7S III), un nouveau boîtier capable de concurrencer les meilleures caméras du marché, avec une gestion de la 4K exemplaire.

Dans le tableau comparateur de meilleur prix du Sony A7S III affiché ci-dessus, vous pourrez découvrir les meilleurs tarifs pour acheter le dernier Sony A7S III pas cher.

Pourquoi acheter un Sony A7S III ?

La gamme de Sony A7 se partage d’un côté entre les A7S, destinés à la vidéo, et les A7R, destinés à la photographie. Depuis quelques années, Sony est revenu sur le marché en démocratisant l’accès aux hybrides plein format et enterrant les vieux réflex à miroir. Mais des améliorations étaient attendues de pied ferme. Le Sony A7S III en propose plusieurs.

D’importantes améliorations

Commençons par des points qui ne sont pas relatifs à l’image en elle-même, mais qui simplifieront la vie des utilisateurs du Sony A7S III. Vous l’aurez remarqué : l’écran est maintenant bien plus pratique avec sa rotule permettant de le retourner complètement. Avant, il fallait installer un moniteur si vous souhaitiez utiliser la caméra en mode vlog ou pour une interview par exemple. Sony rejoint Canon et Nikon, et il le fallait vraiment.

Deuxième point concernant les menus. Sony n’a jamais été populaire pour la gestion de son interface. Bien que tactile, l’écran propose un affichage à s’en mélanger les pinceaux et perdre du temps. Les options de configurations sont très nombreuses et pas très logiques. Sur le nouveau Sony A7S III, les menus ont été revus.

Le meilleur de la vidéo 4K, avec un format 4:2:2 10 bits

Le capteur plein format logé dans le nouveau Sony A7S III est stabilisé, pour une définition de 12,1 mégapixels. Sony fait très fort en ne cédant pas à la course des chiffres, et profite de ce capteur aux pixels plus gros pour performer en basse et très basse lumière notamment. Il ne peut pas proposer de 6 ou 8K, mais performe en 4K qui peut filmer jusqu’en 120 images par seconde, un must have pour les vidéastes alors que le crop factor n’est que de 1,1.

Du côté des formats d’image d’ailleurs, les utilisateurs seront conquis par la richesse de couleurs et l’échantillonnage des images enregistrées par le Sony A7S III. Le format 4:2:2 vous offrira un maximum de détails dans vos images, bien aidé par le milliard de nuances de couleurs du 10 bits, bien plus évolué que le 8 bits et ses 16 millions de couleurs parfois trop limité.

Enfin, le tout sera parfait par l’évolution de Sony dans les performances de son autofocus. Nous l’avions déjà remarqué dans notre test du Sony ZV-1, un compact expert au format poche et qui propose l’un des autofocus les plus rapides du marché. Ce Sony A7S III transforme l’essai avec 759 collimateurs présents sur le capteur pour une mise au point toujours idéale. Le suivi des yeux est présent, que ce soit pour les humains et les animaux.

Moins cher que le Canon EOS R5

Autre point à noter, Sony a dévoilé son A7S III à un prix inférieur à son concurrent direct, le Canon EOS R5. Bien sûr, les deux boîtiers sont avant tout réservés aux professionnels en vue de leur prix, mais malgré qu’ils dépassent tous les deux les 4000 euros, le Sony A7S III est moins cher. Le boîtier nu est disponible au prix de 4 199 €, contre 4 499 € pour son concurrent.

Meilleur prix pour le Sony A7S III

Venons-en à la partie la plus importante de cet article : où acheter le Sony A7S III au meilleur prix ? Rentrons désormais dans le vif du sujet, et comparons les différents sites français pour trouver le meilleur prix pour le Sony A7S III pas cher. Comme à notre habitude, nous vous proposons un tableau récapitulatif des meilleurs tarifs, en actualisant en live les potentiels bons plans proposés par les e-commerçants.

À l'heure actuelle, le meilleur prix du Sony A7S III est de 4 199,00 €.

La caméra hybride plein format vient d’être annoncée à la fin du mois de juillet, mais sa commercialisation n’est pas pour tout de suite. Il faudra attendre le mois de septembre prochain pour ses premières livraisons.