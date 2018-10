OnePlus a parfaitement réussi le lancement de son dernier téléphone, et le public a salué le nouveau produit. Avec les améliorations qui ont été présentées lors de la conférence, il est probable que le OnePlus 6T soit pris d’assaut par les fidèles de la marque qui souhaitent acheter le smartphone en avant première. Ci-dessous, voici les tarifs proposés chez les différents marchands qui proposent le OnePlus 6T :

Ce OnePlus 6T apporte quelques beaux changements par rapport au modèle précédent : un capteur d’empreinte directement sous l’écran qui améliore encore le « screen to body ratio » (86% contre 83% pour l’iPhone XS), un capteur photo encore plus performant, ainsi qu’une recharge rapide à couper le souffle (50% en seulement 30 minutes).

Le smartphone OnePlus 6T est l’un des téléphones les plus avancés techniquement du moment, et la sur-couche Android propriétaire est réputée pour son UX. Bref, autant d’arguments qui convaincront beaucoup d’amateurs d’acheter le nouveau OnePlus 6T avant les fêtes de Noël.

Où acheter le OnePlus 6T au meilleur prix ?

Comme vous l’avez compris, le nouveau OnePlus 6T a tout pour plaire tant au niveau du design qu’au niveau des caractéristiques techniques. Au delà de ça, son prix est très compétitif face aux concurrents Apple, Samsung, Google ou encore Huawei.

En l’occurrence, la marque a officialisé le prix officiel des 3 modèles disponibles en France : il est possible d’acheter le OnePlus 6T avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 559€, tandis que le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est vendu pour 589€, et la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est vendue à un prix de 639€. Deux coloris sont disponibles : Midnight Black ou Mirror Black.

Ci-dessous, vous trouverez un tableau mis à jour en direct pour savoir où acheter le OnePlus 6T au meilleur prix. OnePlus a noué des partenariats avec Amazon, Fnac, Bouygues marchands chez lesquels il est disponible à l’achat en avant première. La sortie officielle du OnePlus 6T est programmée pour le 6 novembre.

Il est probable que d’autres marchands puissent le commercialiser dans les semaines à venir, mais la marque n’a pas encore communiqué dessus. A noter qu’on retrouve également le OnePlus 6T sur la boutique officielle du fabricant.

Comme toujours, il faudra être rapide dans les premières heures suivant la commercialisation du OnePlus 6T. La marque possède une très forte communauté (qui n’hésite pas à payer leur billet pour assister aux conférences du fabricant), et elle peut faire face à des ruptures de stock dès les premières heures suivant la sortie des nouveaux smartphones.