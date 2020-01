Où acheter le Samsung Galaxy Note 10 Lite au meilleur prix ? Guide

En même temps que de mettre à jour ses Galaxy A50 et A70, Samsung a choisi de lancer une version moins chère du Galaxy Note 10. En ce début d’année 2020, la firme sud-coréenne commercialise le Galaxy Note 10 Lite, complétant ainsi la gamme, qui s’étend jusqu’au Note 10 Plus. Un smartphone plus abordable, disponible à partir de 609 euros, et qui permet à Samsung d’étendre sa gamme de smartphones disponibles avec le contrôle par S Pen.

Pour abaisser le prix du Note 10, Samsung a revu quelque peu ses équipements premium sur le Galaxy Note 10 Lite. Par ailleurs, le smartphone fait toujours partie du haut du panier, et possède même des caractéristiques plus intéressantes que le Note 10 sur certains points. Le Note 10 Lite est désormais disponible à la commande, et devrait très rapidement faire l’objet de nombreux bons plans. Dès lors, où acheter le Samsung Galaxy Note 10 Lite au meilleur prix en 2020 ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Dans le tableau comparateur de meilleurs prix affichés ci-dessus, vous pourrez découvrir les meilleurs prix pour acheter le dernier Galaxy Note 10 Lite moins cher. Nous avons recensé l’ensemble des e-commerçants français vendant le produit, pour vous proposer – en temps réel – le meilleur prix pour acheter le Samsung Galaxy Note 10 Lite. Comme d’habitude, les prix du produit sont amenés à baisser, comme ce fut le cas sur le Galaxy Note 10 classique, qui a déjà perdu près de 400 euros sur sa note. Les prix affichés dans notre tableau dynamique prend en compte les bons plans et les rabais proposés par les enseignes, l’occasion de payer encore moins cher.

Pourquoi acheter un Samsung Galaxy Note 10 Lite en 2020 ?

Un écran plus grand, et toujours un S Pen

La gamme Samsung pourrait se résumer en deux familles : les Galaxy A, qui représentent l’ensemble des smartphones d’entrée de gamme et de moyenne gamme de la marque, et les Galaxy Note et S, qui représentent le haut de gamme. Dans cette catégorie, les Galaxy Note se différencient par un équipement : leur S Pen. Et pour le coup, Samsung a pris la décision de conserver son petit stylet sur son nouveau Galaxy Note 10 Lite.

C’est ainsi que le Note 10 Lite est disponible avec un écran de 6,7 pouces, Super AMOLED, d’une résolution de 1080×2400 pixels. Il ne se distingue pas du Note 10 en termes d’affichage, avec une qualité Full HD+ (seul le Note 10 Plus possède un affichage Quad HD+). De face, le smartphone paraît presque identique avec le Note 10 classique : il possède la même caméra frontale dans un poinçon situé au centre en haut de l’écran. Le Note 10 Lite se différenciera uniquement par sa taille et les bords de son écran, qui sont légèrement plus épais, mais sans paraître bas de gamme pour autant.

La taille plus grande de l’écran du Note 10 Lite se ressent en partie sur le poids du smartphone. Il est de 199 grammes, pour 169 grammes sur le Note 10 classique. En reste que le smartphone est identique sur le reste de ses finitions, sauf au niveau de la batterie, que l’on précisera plus tard dans cet article. Sur la face arrière, le module photo reprend une disposition au format carré, au lieu d’être en ligne comme sur le Note 10. Pour sa commercialisation, les coloris proposés en France seront les suivants : Noir cosmos, Argent stellaire et Rouge cardinal.

Un Note 10 avec une batterie de 4 500 mAh

C’est une évidence : le Note 10 Lite est moins puissant que le Note 10 classique. Samsung a choisi d’intégrer le processeur du précédent S9 dans son nouveau Note 10 Lite, à savoir l’Exynos 9810 et son octa-core gravé en 10 nm. Le stockage est disponible à un volume de 128 Go au lieu des 256 Go de base du Note 10. Du côté de la mémoire vive, il faudra se limiter à 6 Go au lieu des 8 Go du Note 10.

Notez pourtant que le Note 10 Lite possédera plus d’autonomie que le Note 10 classique. Cela n’est pas uniquement dû à la puissance plus faible de l’appareil : le Note 10 Lite possède un accumulateur de 4 500 mAh, au lieu de 3 500 mAh. Pour un prix moins cher, le smartphone est donc bien plus intéressant que son grand frère. C’était un point que l’on avait pu noter dans notre article de test du Galaxy Note 10, alors que le Note 10 Plus partageait une batterie de 4 300 mAh. La recharge du Galaxy Note 10 Lite reprend la même recharge rapide, à 25 W. Seul bémol par rapport au Note 10, la recharge sans fil n’est pas disponible.

Un capteur photo ultra grand-angle

Revenons sur la partie dorsale, et parlons photographie. Samsung n’a pas soustrait le nombre de capteurs présents sur le Galaxy Note 10 Lite, et ces derniers sont toujours l’ultra grand-angle, le zoom optique x2 et le capteur principal classique. La différence concernera la qualité de ces capteurs. Sur le papier, leur ouverture est moins importante, mais les clients devraient tout de même pouvoir profiter de la qualité que propose depuis deux ans la firme sud-coréenne. À l’avant, le capteur est même plus qualitatif que celui du Note 10 : au lieu des 12 MP, un capteur de 32 MP.

Où acheter le Samsung Galaxy Note 10 Lite, quel prix le moins cher ?

Rentrons désormais dans le vif du sujet, et comparons les différents sites français pour trouver le meilleur prix pour le Samsung Galaxy Note 10 Lite de 2020. Comme à notre habitude, nous vous proposons un tableau récapitulatif des meilleurs prix, en actualisant en direct les potentiels bons plans proposés par les e-commerçants.

Meilleur prix pour le Samsung Galaxy Note 10 Lite :

Un mois avant la présentation des nouveaux iPhone 11, Samsung a lancé ses Galaxy Note 10 et Note 10 Plus à des prix élevés. La présentation du nouveau Galaxy Note 10 Lite vient abaisser le ticket d’entrée de la gamme premium sud-coréenne, en lançant son Note 10 Lite au prix de 609 €. C’est bien moins que le Note 10 à ses débuts, avec la version 256 Go/8 Go disponible à 959 €.

La commercialisation du Samsung Galaxy Note 10 Lite est lancée dès la mi-janvier 2020. Au fil du temps, les prix vont amener à beaucoup baisser, comme c’est le cas dans l’ensemble de la gamme de Samsung. Cette tendance dégressive permettra de pouvoir trouver le Samsung Galaxy Note 10 Lite pas cher, d’ici quelques mois. En tout cas, le tableau disponible ci-dessus prend en compte l’ensemble des bons plans et la baisse des prix progressives du Note 10 Lite.