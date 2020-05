Où précommander la PS4 édition limitée The Last Of Us Part II ?

Attendu pour le 19 juin prochain, après de nombreux rebondissements et de nombreuses complications, The Last Of Us Part II est enfin prêt. Annoncé lors de la PlayStation Experience de décembre 2016, le jeu a connu un développement assez difficile et les nerfs des fans ont été mis à rude épreuve. Entre une date de sortie qui a été attendue plus de trois ans. Puis un premier report de cette date de sortie à mai 2020.

Puis un second report à cause de l’épidémie du Covid-19, autant vous dire que les fans de Naughty Dog et de The Last Of Us vont mériter leur jeu et leur aventure. En attendant, nous vous avons déjà préparé un premier guide de précommandes avec les différentes éditions du jeu juste ici. Aujourd’hui, de nouveaux produits arrivent en précommande dont une PS4 Pro aux couleurs de The Last Of Us Part II (et en édition limitée), avec également une manette et un casque eux aussi aux couleurs du jeu.

Précommander la PS4 Pro The Last Of Us Part II Cette nouvelle PS4 Collector sera donc bien unique et en édition limitée. Une console qui sera donc noire mat, frappée d’une gravure qui représentera le tatouage d’Ellie dans The Last Of Us Part II. Le pack sera proposé au prix de 399,99€ et pour ce prix là, il comprendra : La console collector

Une manette collector elle aussi aux couleurs de The Last Of Us Part II

Une version physique du jeu The Last Of Us Part II

Un code de téléchargement pour des bonus comme le thème dynamique PS4 The Last of Us Part II, des avatars, etc. PRÉCOMMANDER LA PS4 COLLECTOR THE LAST OF US PART II

Précommander la Manette PS4 – The Last Of Us Part II La nouvelle manette collector sera aussi vendue séparément pour le plaisir de tous les fans du jeu et de Naughty Dog. Cette dernière sera donc noire mat, avec le tatouage d’Ellie sur la poignée droite ainsi que le logo « The Last Of Us Part II » sur le pavé tactile de la manette. Cette dernière sera proposée au prix de 64,99€. AMAZON : MANETTE PS4 THE LAST OF US PART II CDISCOUNT : MANETTE PS4 THE LAST OF US PART II