The Last Of Us Part II est officiellement repoussé à une date inconnue

Coup de tonnerre dans l’industrie du jeu vidéo. The Last Of Us Part II, sans doute l’un des jeux les plus attendus de cette fin de génération et qui se fait déjà désirer depuis décembre 2016 voit sa date de sortie repoussée une deuxième fois. Une nouvelle difficile à encaisser pour les joueurs qui n’étaient qu’à deux petits mois de la sortie du jeu. Mais une nouvelle d’autant plus dure puisque le jeu est repoussé jusqu’à nouvel ordre par Sony et ne dispose donc plus de date de sortie. La raison est bien entendu la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19) qui entraîne de nombreux problèmes de logistique.

The Last Of Us Part II – Une histoire de pandémie

C’est un terrible paradoxe. Le point de départ de The Last Of Us (le premier opus sorti en 2013 sur PS3 et en 2014 sur PS4) est justement une pandémie mondiale qui va décider une grande partie de la population mondiale. C’est alors un destin assez cruel de voir que la réalité a rattrapé la fiction. Aujourd’hui, c’est une certitude, le développement du jeu avance bien et ce dernier devrait être prêt pour le 29 mai 2020, sa date de sortie prévue par Naughty Dog. Hélas, ce sont des soucis de logistiques qui viennent poser soucis. Des soucis de pressage des jeux, des soucis de distributions, de ventes et d’expéditions des versions physiques du jeu. Naughty Dog ne souhaite pas lancer son jeu en deux temps et privilégier les versions dématérialisées du jeu pour pénaliser les joueurs ayant précommandé (ou même déjà payé) leur jeu physique. Dans un communiqué de presse, le studio californien se dit vraiment triste de cette situation et de cette décision de Sony Interactive Entertainment.

Traduction du communiqué officiel de Naughty Dog :

Comme vous venez probablement de le voir, la sortie de The Last of Us Part II a été retardée. Nous sommes sûrs que cette nouvelle vous déçoit autant qu’elle l’est pour nous. Nous voulions vous contacter tous dans notre communauté pour vous donner un peu plus d’informations.

La bonne nouvelle est que nous avons presque terminé le développement de The Last of Us Part II. Nous sommes en train de corriger nos derniers bugs.

Cependant, même avec la fin du jeu, nous étions confrontés à la réalité qu’en raison d’une logistique hors de notre contrôle, nous ne pouvions pas lancer The Last of Us Part II à notre satisfaction. Nous voulons nous assurer que tout le monde puisse jouer à The Last of Us Part II à peu près en même temps, en veillant à ce que nous fassions tout notre possible pour préserver la meilleure expérience pour tout le monde. Cela signifiait retarder le jeu jusqu’à ce que nous puissions résoudre ces problèmes logistiques.

Nous avons été déçus par cette décision, mais nous avons finalement compris que c’était ce qui était le mieux et équitable pour tous nos joueurs. Nous espérons que ce ne sera pas un long retard et nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons de nouvelles informations à partager.

Nous vous souhaitons à tous, à vos familles et à vos amis le meilleur de la santé. Merci d’être des fans incroyables et de votre soutien continu.

Restez en sécurité !

L’équipe de Naughty Dog

Pour faire passer cette pilule difficile à avaler pour les joueurs, PlayStation à partagé une dizaine d’images inédites et vraiment sublimes que vous pouvez retrouver dans la vidéo plus haut où à cette adresse.

The Last Of Us Part II – Le jeu maudit

Un moment compliqué pour les fans, mais aussi et surtout pour le studio Naughty Dog. Annoncé en décembre 2016, le jeu se voit frappé par une grosse crise au sein du studio Naughty Dog qui verra plus de la moitié de son effectif quitter le studio. Le développement prendra ainsi de gros retards et le jeu (initialement prévu pour l’été 2019 en interne chez Naughty Dog) va prendre pas mal de retard. En septembre 2019, au cours d’une présentation à la presse, The Last Of Us Part II dévoile sa date de sortie fixée au 21 février 2020. Mais un mois plus tard, premier coup de théâtre avec le report de trois mois de la date de sortie du jeu, fixée désormais au 29 mai 2020. Hier soir, comme si les Dogs avaient attendu que les blagues du premier avril soient terminées, nous apprenons que le jeu est repoussé à une date encore indéterminée. En 2016, pour la sortie de leur précédent titre « Uncharted 4 A Thief’s End », Naughty Dog avait déjà du reporté de quelques semaines leur jeu à cause d’un souci sur la chaîne de production.

D’autres jeux menacés de report dans l’industrie ?

Dans le même temps, Sony Interactive Entertainement annonce que son autre jeu du mois de mai, Marvel Iron Man VR est lui aussi reporté à une date inconnue. Le jeu était attendu en exclusivité sur PS4 et le PlayStation VR pour le 15 mai 2020. La prochaine grosse inquiétude du côté de Sony est le second gros titre de la PS4 : Ghost of Tsushima. Ce dernier est attendu pour le 26 juin 2020 et il pourrait bien être la prochaine victime du Covid-19 pour un report plus tard dans l’année. Il faut dire que deux gros jeux ont déjà subi les impacts du Coronavirus et des mesures de confinement avec Final Fantasy VII Remake et Resident Evil 3 Remake.

Les regards sont déjà tournés vers la fin de l’année et les sorties de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X qui pourraient elles aussi être repoussées à 2021. Ce qui serait un choix logique puisque personne ne sait comment les choses sont emmenées à évoluer au cours de l’année. Même si les dernières déclarations de Sony et Microsoft semblent être rassurantes. La semaine dernière, Sony évoqué déjà un possible report de The Last Of Us Part II ainsi que de Ghost of Tsushima, mais la firme était confiance au sujet de la PS5. La firme déclarait ainsi qu’elle surveillait de près l’avancement du développement des jeux de Naughty Dog (The Last of Us) et de Sucker Punch (Ghost of Tsushima), mais que les plans de la PS5 n’étaient pour le moment pas bouleversés et qu’aucun retard n’était à prévoir.