Où précommander les différentes éditions de NBA 2K21 sur PS5 et Xbox Series X ?

Parce qu’il n’y a pas que FIFA dans la vie, tous les ans en fin d’année, les passionnés de basketball attendent impatiemment la dernière simulation singée 2K. On parle bien entendu de NBA 2K21 qui repousse à chaque fois les limites et proposent des graphismes assez dingues… Et cette année sur next-gen cela va être encore plus fou !

Une année sous le signe de l’hommage, 2K était obligé de proposer une édition ultime dédiée à Kobe Bryant qui nous a quitté en début d’année. L’édition « Mamba Forever » séduire sans doute de nombreux fans.