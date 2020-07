Où précommander les différentes éditions de Star Wars Squadrons sur PS4, Xbox One et PC ?

Êtes-vous prêt à repartir dans une galaxie lointaine très lointaine pour une expérience incroyable ? Que tous les fans de Star Wars se tiennent prêts, vous allez bientôt devoir montrer quel est le meilleur pilote de la galaxie avec Star Wars Squadrons, le nouveau jeu événement d’Electronic Arts sous licence officielle Star Wars.

Après le très bon jeu solo Star Wars Jedi Fallen Order l’année dernière, Electronic Arts décide de revenir au jeu multijoueur avec Squadrons (mais n’ayez crainte, ce sera toujours sans micros-transactions). Au programme, un jeu de guerre… Dans les étoiles où dix joueurs s’affronteront (en cinq contre cinq). D’un côté, les cinq meilleurs pilotes de la rébellion, face aux cinq meilleurs pilotes de l’empire.

Le jeu est d’ores et déjà prévu pour le 2 octobre 2020 sur PS4, Xbox One et PC. Bien que ce ne soit pas encore annoncé, il y a de grandes chances pour que les versions PS5 et Xbox Series X soient offertes aux joueurs qui achèteront les versions actuelles.

Précommander Star Wars Squadrons – Standard La première édition de Star Wars Squadrons est donc l’édition standard. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 39,99€ et 69,99€. Bien que le prix maximum conseillé pour le jeu soit de 44,95€. Pour ce prix là vous aurez droit à : Un exemplaire du jeu pour PS4 (et PS5), Xbox One (et Xbox Series X) ou PC. NB : Les versions PlayStation de Star Wars Squadrons seront compatibles en réalité virtuelle pour être jouable via le casque PlayStation VR. PRÉCOMMANDER STAR WARS SQUADRONS (PS4/PS5) PRÉCOMMANDER STAR WARS SQUADRONS (XBOX ONE/SERIES X) PRÉCOMMANDER STAR WARS SQUADRONS (PC)

BONUS PRÉCOMMANDES

Pour toutes précommandes du jeu Star Wars Squadrons (sur PS4, Xbox One et/ou PC), vous recevrez de nombreux bonus pour vous battre aux côtés de la rébellion et de l’empire.

Un skin pilote imperial avec quatre vaisseaux et leur livrée spéciale.

Un skin pilote de la république avec quatre vaisseaux et leur livrée spéciale.

N’hésitez pas à découvrir dès maintenant un aperçu du gameplay de Star Wars Squadrons. Petite précision importante, le jeu sera intégralement jouable en réalité virtuelle sur PS4.