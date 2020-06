Star Wars: Squadrons, un jeu « old school », sans la moindre microtransaction ?

Il y a quelques jours à peine, Electronic Arts levait le voile sur une première bande-annonce de gameplay concernant le futur jeu Star Wars: Squadrons. Un nouveau titre basé exclusivement sur des batailles spatiales, sans la moindre phase de jeu à pieds, contrairement à un certain Battlefront 2 par exemple. Star Wars: Squadrons est attendu pour le 2 octobre, sur PS4, Xbox One et PC.

Pas de microtransaction pour Star Wars: Squadrons

Un nouveau jeu Star Wars qui suscite évidemment de très nombreuses interrogations auprès des fans de la licence. Le directeur créatif de chez Motive Studio, Ian Frazier, a notamment tenu à confirmer que ce nouvel opus Squadrons était « complet, et génial sous sa forme initiale ». Exit donc le scandale initié par Star Wars Battlefront 2, bourré de microtransactions, et place à un jeu qui se suffit à lui même, un peu comme le récent Star Wars Jedi: Fallen Order.

Evidemment, la dimension multi (en plus d’une vraie campagne solo) de cet opus Squadrons a de quoi intriguer plus d’un joueur. EA se veut là encore très rassurant, et explique que le jeu a été conçu avec un côté très « old school », soit un jeu qui ne nécessite pas d’investissement supplémentaire, en plus de l’achat de base, pour être joué pleinement. « Nous essayons de faire de ce jeu un titre qui vaut ses 40 euros, nous voulons être généreux envers les joueurs et nous voulons que cela ressemble à une expérience complète » explique EA.

Ainsi, tous les éléments à débloquer dans le jeu ne nécessiteront rien d’autre que du talent et de la patience de la part du joueur. Toutefois, si Star Wars: Squadrons sera dénué de toute forme de microtransaction, cela n’empêchera pas EA de proposer, un jour peut-être, un ou plusieurs DLC qui eux, seront payants.

Pour le géant américain, il s’agit encore et toujours de reconquérir le coeur des joueurs, après un Battlefront 2 très décevant d’un point de vue microtransactions, mais aussi quelques titres très décevants tout court, comme le désastreux Anthem ou dans une moindre mesure, le récent FIFA 20…