Où précommander les différentes éditions de The Outer Worlds sur PS4 ou Xbox One

Le 25 octobre prochain, les équipes d’Obsidian (Star Wars Knight of the Old Republic, Fallout New Vegas, South Park Le Bâton de la Vérité) seront de retour avec leur nouvelle production : The Outer World. Un jeu qui s’annonce très bon, l’un de nos coup de coeurs de l’E3 2019, un RPG qui nous mènera dans un conflit galactique où nous allons pouvoir voyager de planète en planète et côtoyer les différentes populations locales ! En attendant notre test qui sera publié peu avant la sortie du jeu, voici un petit guide de précommande si vous souhaitez craquer pour le jeu !

PRÉCOMMANDER THE OUTER WORLDS

Précommander The Outer Worlds – Édition Simple La première (et seule) édition de The Outer Worlds est donc l'édition simple. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 49,99€ et 69,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L'exemplaire du jeu

Notre premier retour très positif !

C’est donc lors de l’E3 2019 à Los Angeles que nous avons pu voir pour la première fois The Outer Worlds lors d’une séance avec les développeurs. Un premier retour très positif puisque nous l’avons classé second de nos cinq coups de cœur de l’E3. Un jeu RPG (jeu de rôle) qui vous proposera de voyager à travers la galaxie d’Halcyon pour explorer des colonies, des navettes spatiales et d’autres lieux insolites !

Vous allez pouvoir former un groupe de voyageurs avec des compagnons qui se joindront à vous tout au long de votre périple. Des compagnons avec des capacités uniques qui seront utiles lors des moments difficiles. The Outer Worlds est un RPG où vos choix auront des conséquences. Selon vos choix, vous changerez la façon dont l’histoire va se dérouler, mais également le développement de votre personnage, l’histoire de vos compagnons et influencer sur les différentes fins du jeu !

Si vous souhaitez plus d’informations sur The Outer Worlds, découvrez notre premier retour à cette adresse et rendez-vous la semaine prochaine, peu avant la sortie du jeu pour notre test définitif. The Outer Worlds est attendu sur PS4 et Xbox One le 25 octobre prochain. Une sortie plus tard sur Nintendo Switch est d’ores et déjà prévue.