Où précommander Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX sur Nintendo Switch ?

Petit événement pour les fans de Pokémon cette semaine, puisque Nintendo et Game Freak viennent d’annoncer l’avenir de la licence pour cette année 2020… Et cela va être chargé ! Deux premiers DLC pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier (disponibles en juin et en novembre 2020). Un double événement puisque c’est la première fois de l’histoire que Nintendo propose des DLC pour la licence Pokémon. La firme a également annoncé un service de Cloud avec Pokémon Home, ainsi qu’un nouveau remake avec Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX sur Nintendo Switch qui va vite arriver puisque la sortie est prévue pour le 6 mars 2020. Nintendo annonce même que d’autres surprises sont encore à prévoir pour Pokémon au cours de cette année 2020. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à lire ou relire notre résumé du Pokémon Direct à cette adresse.

Voici donc un guide de précommande pour ce Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX qui arrivera le 6 mars prochain sur Nintendo Switch en exclusivité.

Précommander Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX La première édition de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX sur Switch est donc l'édition simple. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 49,99€ et 69,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L'exemplaire du jeu.

Donjons et Dragons à la sauce Pokémon

Avec ce nouveau jeu Pokémon, Nintendo propose une autre vision des jeux Pokémon. Toujours dans l’optique d’un RPG, vous n’êtes pas cette fois dans un jeu d’aventure, mais dans un jeu « Dungeon RPG » où vous allez devoir parcourir de nombreux donjons à la recherche de petits monstres perdus ou en danger ! Vous contrôlez cette fois uniquement de Pokémon, et non des humains ayant pour but de devenir les meilleurs dresseurs de leur région.

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX est un remake de la version d’origine sortie en 2006 sur Game Boy Advance et Nintendo DS. Le jeu est attendu pour le 6 mars 2020 en exclusivité sur Switch. N’hésitez pas à voir nos premiers retours dans notre preview à cette adresse.

