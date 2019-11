Oui, Disney+ proposera (presque) tous les films Marvel au lancement

Lorsque Disney a levé le voile sur les programmes dont disposerait sa plateforme de streaming Disney+, seuls 7 films Marvel faisaient partie de la sélection. Outre le fait que le MCU comptabilise 23 films, il semblait pourtant logique que la plateforme les propose tous à ses utilisateurs.

La firme américaine a fait des films de ses franchises un réel argument de vente, ce qui fait que l’on s’attend à retrouver beaucoup de contenus existants, dont la totalité des films Marvel.

Alors que le lancement de Disney+ aura lieu demain aux États-Unis, la firme est revenue sur les films de MCU en indiquant que, finalement, 16 d’entre eux seraient disponibles sur le service plutôt que 7.

From Iron Man to Endgame, see the newly announced @MarvelStudios titles that will be available to stream starting tomorrow on #DisneyPlus—including Expanding the Universe, a new look at the original series coming to the service.

Look out for more titles to be announced soon.

— Disney+ (@disneyplus) November 11, 2019