Oui, la PS4 et la Xbox One auront leur application Disney+

Alors que Disney+, la plateforme de streaming de la souris aux grandes oreilles est d’ores et déjà disponible un peu partout en Europe, en France, nous devons encore un peu patienter. Suite aux meusures de confinement, le gouvernement français à demandé au géant américain de repousser la sortie intimement prévue le 24 mars au mardi 7 avril 2020. Pas certain que cette décision soit réellement utile et nous espérons que cette date ne soit pas une nouvelle fois repoussée. Quoi qu’il en soit, il est d’ores et déjà officiel que le service sera accessible sur une multitude d’appareils. Et pour les nombreux joueurs qui se posent la question, oui, Disney+ aura sa propre application sur PS4 et Xbox One.

Disney+ entre deux parties de jeux vidéo

C’était quasiment certain étant donné que nos confrères américains avaient le droit à leur application comme on vous l’annonçait il y a trois semaines. C’est désormais officiel, les utilisateurs européens et donc français pourront profiter de Disney+ directement via leur PlayStation 4 et/ou leur Xbox One. Hélas, toujours rien pour la Nintendo Switch…

L’application permettra donc à tous les joueurs qui ne disposent pas de Smart TV ou encore de boîtier additionnels (Apple TV par exemple) de profiter du service. Pour rappel, Disney+ proposera un abonnement mensuel à 6,99€ (ou annuel à 69,99 € en une seule fois, au lieu de régler douze mensualités qui vous auraient coûté 83,88 €). Principale concurrente aux plateformes comme Netflix ou Amazon Prime, Disney+ proposera une multitude de films, dessins animés, séries et documentaires. Bien entendu, tout le catalogue de Disney est concerné, alors préparez-vous à voir ou revoir tous les Star Wars, Marvel, Pixar et découvrir de nouveaux contenus inédits et exclusifs à ce nouveau service.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la plateforme Disney+, n’hésitez pas à lire ou relire notre test de cette dernière à cette adresse.