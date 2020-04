Disney+ est disponible : pourquoi (et comment) profiter de l’offre gratuite ?

Ce mardi 7 avril marque le grand lancement de Disney+ en France. Alors que tout avait été préparé pour le 24 mars, il a fallu patienter quinze jours pour voir arriver la plateforme de streaming en France, à la suite de la demande du gouvernement pour ne pas saturer les réseaux.

Le grand concurrent de Netflix et Amazon Prime fait donc son apparition en pleine période confinement, et va vous permettre de profiter de contenus exclusifs, avec plus de 500 films et 300 séries. Les licences à disposition de Disney+ sont son plus gros atout, et des show comme The Mandalorian sont déjà des classiques ! Voici notre guide simple, pour tout savoir de Disney+ en ce jour de lancement en France. Prix, plateformes, offres, catalogue, on vous dit tout !

Découvrir Disney+ gratuitement

🔵 Comment souscrire à Disney+ ? Pour vous abonner à Disney+, rien de plus simple. La première étape est de vous rendre sur le site officiel, disneyplus.com. Une fois sur le site, il ne reste qu'à créer votre compte. Une fois votre compte Disney+, vous pourrez accéder à la plateforme sur la plupart de vos appareils (voir ci-dessous). Le tarif de Disney+ pour son lancement en France est de 6,99€ par mois, ou 69,99€ pour un engagement d'un an. Comme nous allons le voir, une offre d'essai gratuite est disponible pendant 7 jours. Cet abonnement unique vous permet de regarder Disney+ en simultané sur 4 écrans, parents surmenés, c'est maintenant ou jamais ! Si vous êtes abonné à Canal+, vous pouvez certainement bénéficier de Disney+ dans votre pack, sous certaines conditions. Sinon vous pouvez souscrire à des packs dédiés. Le plus abordable est le "Pack Série Limitée Disney+" qui est en promotion à 19,90€/mois avec un mois d'essai offert, parfait pour Binge watcher ! ⚪️ Comment profiter de l'offre gratuite ? Mais pas besoin de passer par Canal+ pour avoir accès à Disney+ gratuitement. En effet, après avoir créé votre compte sur le site officiel, vous bénéficiez d'entrée de 7 jours d'essai gratuit. Autrement dit, votre moyen de paiement ne sera pas débité avant la fin de cette période, et vous pouvez résilier à tout moment sans engagement. Vous avez donc devant vous une semaine pour tester le service, ou vous faire des sessions intensives de séries et/ou films de la plateforme. 🔵 Quels sont les contenus immanquables pour la sortie de Disney+ ? Le catalogue de Disney+ est plus que fourni, avec 500 films et 300 séries. On y retrouve la plupart des classiques Disney, plus ou moins récents, mais également les licences Star Wars et Marvel. La série la plus populaire dans les autres pays est The Mandalorian, qui appartient à l'univers Star Wars, et est largement salué par la critique. Autre saga attendue par les fans, celle des Simpson, dont les 30 saisons sont disponibles sur Disney+ dès le lancement en France. ⚪️ Sur quels appareils Disney+ est-il disponible ? Comme l'abonnement Disney+ vous permet de regarder votre contenu en simultané sur 4 écrans, un grand nombre d'appareils sont compatibles avec Disney Plus. Les premiers sont bien évidemment les smartphones et tablettes, avec des applications dédiées sur iOS et Android. Si vous avez une box TV à disposition, vous pouvez profiter de Disney+ sur tous les appareils équipés d'Android TV, de Fire TV OS, sur les Apple TV, mais aussi directement sur les Smart TV Samsung, ou LG. Cerise sur le gâteau, Disney+ est disponible sur les deux consoles pensées pour le multimédia, à savoir la Xbox One et la PlayStation 4. Si vous préférez regarder des films et séries sur votre ordinateur, vous pouvez bien sûr accéder à Disney+ directement sur votre navigateur web, que vous soyez sur Windows ou sur Mac.

Pour tout savoir sur la plateforme, vous pouvez consulter notre test complet de Disney+, après l’avoir utilisé pendant plusieurs mois au Canada.

S’abonner à Disney+