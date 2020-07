Oui, le Batman de Robert Pattinson et le Joker de Joaquin Phoenix pourraient se faire face

C’est la nouvelle grosse tendance qui s’apprête à déferler un peu partout sur le monde des super-héros. L’Arrowverse a même pris un peu d’avance à l’occasion de son dernier crossover. Mais on sait déjà que Marvel (avec le Multiverse of Madness) va prendre la même direction. Désormais, c’est presque sûr aussi pour DC Comics qui devrait notamment introduire le concept avec le film Flash. Oui, il y a plusieurs mondes en parallèle. Et cela ouvre des possibilités pour peu que DC Comics ait envie de faire des folies.

DC Comics, l’heure à l’innovation

Concrètement, avec le Multiverse, il y aura donc plusieurs lignes temporelles simultanées qui sont possibles pour DC Comics. C’est tout le concept autour de Flashpoint. Un seul moment qui change et permet de décliner ensuite l’histoire en différentes réalités. C’est ainsi par exemple que Michael Keaton pourrait reprendre son rôle de Batman dans le film de Robert Pattinson.

Mais, il y a une autre possibilité que l’on a déjà évoqué ici même il y a quelques jours. Si le Joker pourrait faire une apparition surprise, à terme, c’est de son incarnation par Joaquin Phoenix que l’on a envie de rêver. Le film de 2019 qui se révèle un modèle du genre et un vrai succès, donne envie de revoir l’acteur dans ce rôle.

Or en surfant sur la logique du Multivers, DC Comics pourrait très bien le mettre face à face avec le Batman de Robert Pattinson. S’il était initialement pensé comme un film indépendant du DC Comics Extended Universe (ce qu’il en reste), on ne voit pas trop ce qui pourrait empêcher de rêver un peu plus grand désormais. Même s’il ne s’agit que d’un cameo de quelques minutes, le buzz garantirait une certaine audience au film. Surtout, The Batman est censé vivre dans sa propre réalité, en dehors du reste de l’univers déjà établi. Ce qui leur fait tout de même un sacré point commun…