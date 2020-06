The Batman : et si le Joker était finalement au rendez-vous ?

C’est un film qui est très attendu. Officiellement attendu le 29 septembre 2021 (il a été repoussé en raison du coronavirus), le film The Batman permettra à Robert Pattinson d’endosser le costume du héros de Gotham. Face à lui, on sait déjà qu’il devrait y avoir une véritable armada de méchants : Catwoman, le Riddler, Le Pingouin, Firefly. Mais on ne savait pas vraiment quel serait le grand méchant jusque-là. Bien entendu, l’ombre du Joker, la némesis de Batman semble séduisante.

Le Joker, la surprise du chef ?

L’information est encore très loin d’être confirmée, mais elle se révèle particulièrement intrigante. Le réalisateur Matt Reeves caresserait donc l’idée d’introduire le personnage, mais pas dans le premier volet de The Batman. L’idée serait plutôt de le garder en réserve pour le 2e ou le 3e film. Matt Reeves a en effet signé pour une trilogie.

Dans le premier opus, on se contenterait de faire une simple allusion au personnage, probablement dans les dernières images afin de présenter la suite. Le problème pour DC Comics à l’heure actuelle se trouve dans la profusion. Il y a tout simplement trop d’acteurs qui ont incarné le Joker récemment : Jared Leto et Joaquin Phoenix, c’est au moins un de trop. Si on adorerait l’idée de voir les univers de Matt Reeves et Todd Phillips se rejoindre, l’idée paraît tout de même très difficile à mettre en place. On peut plutôt penser que Matt Reeves souhaite créer son propre univers étendu autour de Batman. Ce qui veut donc dire un nouvel acteur pour interpréter le Joker.

Pour l’instant, ces révélations sont bien entendu à prendre avec de très grosses pincettes. Pour savoir la réalité, il faudra attendre d’avoir des images du film ou bien même de le découvrir au cinéma.