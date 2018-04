Le P20 d’Huawei a une encoche qui peut disparaître

Avec l’arrivée de des écrans borderless est également arrivée la fameuse encoche. Le premier à avoir sorti un modèle avec ce fameux « notch » (en anglais) est Essential, qui a commercialisé son PH1 avant l’iPhone X d’Apple.

Et comme ce design a par la suite été adopté pas de très nombreux constructeurs, Google a même décidé de faire en sorte que la prochaine version d’Android soit optimisée pour ces nouveaux formats d’écran.

De son côté, le constructeur chinois Huawei a eu une idée assez intéressante : une encoche qui peut disparaître. Comme l’iPhone X et beaucoup d’autres mobiles, le P20 a une encoche. Cependant, le constructeur a imaginé une fonctionnalité qui permet tout simplement de cacher cette encoche, en remplissant avec un fond noir les parties de l’écran à gauche et à droite de celle-ci.

You can turn the notch "off" in Huawei's new phone. pic.twitter.com/IDbJgKyS6r

Je ne sais pas si cela permettra au constructeur de vendre plus de smartphones. Mais en tout cas, l’idée est assez originale.

Et si Huawei a décidé de donner ce choix à l’utilisateur, d’autres entreprises cherchent déjà un moyen de proposer des smartphones entièrement sans bordures, sans pour autant irriter leurs clients avec une encoche.

Ainsi, lors du Mobile World Congress de Barcelone, le constructeur chinois Vivo a présenté un concept sur lequel la webcam frontale est rétractable.

