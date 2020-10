Test Super Mario Bros. 35 : c’est quoi ce nouveau Mario (gratuit) sur Nintendo Switch ?

Dans le cadre de son évènement visant à célébrer les 35 ans de Super Mario Bros au début du mois dernier, Nintendo avait levé le voile sur la compilation Super Mario 3D All-Stars, mais aussi sur un tout nouveau projet : Super Mario Bros. 35. Ce dernier, désormais disponible, promet de retrouver toute l’action du jeu de plateforme lancé sur NES au milieu des années 80, en y ajoutant une subtilité inédite : un mode online avec pas moins de 34 adversaires ! Notre test !

Super Mario Bros. 35 à l’heure du test !

En effet, ce nouveau Super Mario Bros. 35, proposé gratuitement sur l’eShop pour tous les abonnés au service Switch Online, permet d’affronter 34 adversaires sur des niveaux bien connus du jeu originel. Evidemment, Nintendo promet des niveaux revisités, pour surprendre les « anciens » (ou les « vieux »), et ne pas désavantager les néophytes.

Concrètement, dans ce Super Mario Bros. 35, tous les joueurs jouent sur le même niveau, avec un temps limité. Un peu comme dans un Tetris ou un Puyo Pop, quand des ennemis sont vaincus, ils sont envoyés (et apparaissent alors grisés) sur les niveaux des autres adversaires, ce qui permet également au joueur de gagner un peu de temps. Evidemment, le joueur sera lui aussi être la cible de ses adversaires.

Concrètement, l’action principale se déroule sur la partie centrale de l’écran, mais rien ne vous empêche de jeter un oeil sur les écrans des adversaires, disséminés de part et d’autre. Chaque partie donne lieu ici à une configuration totalement aléatoire des différents stages de Super Mario Bros. Comprenez par là que vous ne démarrerez pas toujours par le monde 1-1, et que les niveaux peuvent ne pas se suivre. Et oui, Bowser est lui aussi de la partie.

Un Super Mario façon Battle Royale ?

Toutes les vingt pièces récoltés, on peut faire appel à un bonus aléatoire (champignon, fleur, POW…), tandis qu’éliminer des ennemis les enverra non seulement vers les écrans adverses, mais cela permettra aussi de regonfler le chrono. Car oui, le tout est évidemment chronométré, avec un temps qui s’accélère au fil du jeu, et il faudra donc parfois accepter de prendre certains risques (comment rebondir sur plusieurs ennemis d’affilée) pour regagner de précieuses secondes.

Via le stick droit, on peut changer de « stratégie » à n’importe quel moment, de manière à viser principalement les joueurs les plus habiles, ou ceux dont le compteur de temps est au plus bas. La bonne nouvelle, c’est que lorsqu’un ennemi est abattu par un ennemi que vous avez pris le soin de lui faire parvenir, son capital temps est ajouté au votre, tout comme ses pièces. Bref, si vous remarquez que quelqu’un est sur le point de perdre, il ne faut pas hésiter à changer de stratégie et le presser au maximum pour précipiter son game over. Ce n’est pas très « fair play » c’est vrai, mais c’est efficace.

Au final, l’expérience Super Mario Bros. 35, un peu brouillonne au départ, est plutôt amusante une fois que l’on a saisi la mécanique. Comme tout bon Battle Royale, le niveau de stress augmente au fur et à mesure que le compteur d’adversaires diminue, et il faut veiller à ne pas perdre subitement ses moyens lorsque l’on visualise soudain la mention « 2/35 » à l’écran.

Enfin, rappelons que contrairement à un Super Mario 3D All Stars, ce Super Mario Bros. 35 est proposé gratuitement à tous les abonnés Nintendo Switch Online. Au même titre qu’un Tetris 99 ou que les applications Super Nintendo et NES, c’est un petit plus non négligeable pour les abonnés, qui relanceront sans doute « une petite partie » de temps en temps, ne serait-ce que pour goûter une fois au moins aux joies du « Top 1 ».

Sans être renversant, ce petit hommage au tout premier Mario est plutôt original, sans compter que l’on retrouvera bientôt Super Mario Bros (le vrai cette fois) au sein de la petite console Game & Watch à venir. Bref, si vous êtes abonné Nintendo Switch Online, testez le, ça ne coûte rien, et en plus c’est gratuit !