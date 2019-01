PB18 e-tron : l’impressionnante réponse d’Audi au Roadster de Tesla

La course est lancée, et les places pour le podium vont être chères, très chères. Alors que Tesla avait posé les bases de ce que devrait être une supercar à l’orée des années 2020 avec son Roadster aux performances supersoniques (0 à 100 en 2 secondes et plus de 400 km/h en vitesse de pointe), Audi entend riposter avec un pur sang du même calibre : l’Audi PB18 e-tron.

Dans une annonce faite plus tôt ce mois-ci, Audi a annoncé qu’il allait lancer une production en série limitée de sa supercar toute électrique PB18 e-tron de nouvelle génération. Avec à peine une cinquantaine d’unités du véhicule qui devraient être construites, le PB18 e-tron arriverait probablement sur le marché juste à temps, voire en avance, sur la nouvelle génération de Tesla Roadster.

La supercar PB18 e-tron d’Audi avait été dévoilée l’été dernier à l’occasion du festival Pebble Beach Auto Week. Le constructeur allemand la présente comme une voiture équipée des meilleures technologies disponibles aujourd’hui, avec entre autres un système de charge de 800 volts et des batteries à semi-conducteurs qui peuvent être entièrement chargées en 15 minutes. Lors de l’événement Mission Zéro qui s’est tenu récemment à Amsterdam, le patron d’Audi, Bram Schot, a annoncé que la supercar, dont on avait d’abord pensé qu’il s’agissait d’un prototype unique, entrerait en fait en production à faible volume.

Presque aussi performante que le Roadster Tesla (mais avec une autonomie deux fois moindre)

Dans un communiqué de presse pour le PB18 e-tron, Audi a indiqué que la supercar serait équipée de trois moteurs électriques qui fourniront une puissance de 150 kW sur le train avant et 350 kW sur le train arrière. La puissance maximale du véhicule est de 500 kW, mais le conducteur peut la porter à 570 kW sur demande. Grâce au couple combiné des moteurs électriques allant jusqu’à 830 Nm, la supercar électrique allemande peut accélérer de 0 à 100 km/h en « à peine plus de 2 secondes ».

Des performances alléchantes et également hors du commun, mais qui ne sont malgré tout pas encore à la hauteur de celles du Roadster Tesla, qui définit réellement un nouveau standard en matière de super sportive. C’est le cas notamment en ce qui concerne l’autonomie puisque l’Audi PB18 e-tron est équipée d’une batterie de 95 kWh qui, selon l’entreprise, garantirait 500 km d’autonomie par charge, alors que le Roadster Tesla embarquera une batterie de 200 kWh lui assurant une autonomie de 1000 km !

La vidéo de présentation du concept met en scène deux contextes d’utilisation de la PB18 e-tron : en premier lieu un usage en « daily », soit une auto que l’on peut utiliser pour ses trajets quotidiens, puis un usage circuit, dans lequel le poste de pilotage se transforme en faisant coulisser le siège conducteur vers le centre du cockpit afin que les masses soient mieux réparties, à l’instar de ce que l’on connait dans une monoplace de course, ou de ce que proposait McLaren il y a vingt-cinq ans avec sa première supercar McLaren F1. Le design, notamment en vue trois-quarts arrière, évoquant davantage une sorte de break de chasse qu’une véritable supercar, ne fera probablement pas l’unanimité.

Mis à part les chiffres de performance, le prix de l’Audi PB18 e-tron serait probablement plus élevé que celui de la Tesla Roadster. Avec une production limitée de seulement 50 véhicules, Audi pourrait faire payer le prix fort pour sa supercar tout électrique, même si rien n’a été encore annoncé sur ce point. Concernant les tarifs, rappelons que le Roadster Tesla est annoncé à un prix de départ de 200 000 dollars dans sa version de base. C’est évidemment très cher, mais cependant moins coûteux qu’une Ferrari ou une Lamborghini, avec des performances supérieures.

Reste à savoir si l’Audi volera, comme le Roadster Tesla promet de le faire…

Source (+ CP Audi)